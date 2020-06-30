Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Завьяловский районный суд Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.

Рассмотрение дела неоднократно переносилось - в основном, из-за мер по коронавирусу и желания Овсянникова присутствовать на заседании. Сегодня, как рассказала собеседница агентства, экс-чиновник вновь не явился, дело о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, было рассмотрено в его отсутствие.

"Установлено, что 5 апреля 2020 года в здании аэровокзала аэропорта города Ижевска в присутствии посторонних лиц Овсянников громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вёл себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу", - сказала собеседница агентства.

Адвокат Овсянникова ссылалась на "отсутствие противоправного поведения со стороны своего подзащитного и наличие конфликтной ситуации, которую нельзя квалифицировать в качестве нарушения общественного порядка", и просила суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием в действиях Овсянникова состава вменяемого правонарушения.

"Изучив материалы дела и исследовав собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что вина Овсянникова нашла своё полное подтверждение. Суд признал Овсянникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. Чиновник, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. Комментируя случившееся, Овсянников заявил, что в Ижевске, куда он летал навестить отца, впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".