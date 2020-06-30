Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200630/1573667183.html
Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска
Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:15
единая россия
дмитрий овсянников
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ижевск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155086/11/1550861138_0:320:2864:1930_1400x0_80_0_0_9be2bcb3eafe53aa27a4cf2c3f469c6c.jpg
https://ria.ru/20200410/1569886191.html
https://ria.ru/20200407/1569687982.html
4
ижевск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155086/11/1550861138_0:320:2864:1930_1400x0_80_0_0_9be2bcb3eafe53aa27a4cf2c3f469c6c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/155086/11/1550861138_32:0:2763:2048_1400x0_80_0_0_872131f5c044a8d4257648330bdfc4d7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155086/11/1550861138_373:0:2421:2048_1400x0_80_0_0_5eaa63e8c67696a5975f564e5381c995.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
единая россия, дмитрий овсянников, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), ижевск, происшествия

Суд оштрафовал Овсянникова за хулиганство в аэропорту Ижевска

10:47 30.06.2020 (обновлено: 11:15 30.06.2020)
5200
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкДмитрий Овсянников
Дмитрий Овсянников
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Дмитрий Овсянников. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июн - РИА Новости. Завьяловский районный суд Ижевска оштрафовал экс-заместителя министра промышленности и торговли РФ Дмитрия Овсянникова на 2 тысячи рублей по административному делу о хулиганстве в аэропорту, сообщили РИА Новости в пресс-службе судейского сообщества Удмуртии.
Рассмотрение дела неоднократно переносилось - в основном, из-за мер по коронавирусу и желания Овсянникова присутствовать на заседании. Сегодня, как рассказала собеседница агентства, экс-чиновник вновь не явился, дело о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка, было рассмотрено в его отсутствие.
Дмитрий Овсянников
10 апреля, 22:10
Мантуров назвал поведение своего заместителя Овсянникова недопустимым
"Установлено, что 5 апреля 2020 года в здании аэровокзала аэропорта города Ижевска в присутствии посторонних лиц Овсянников громко кричал, выражался грубой нецензурной бранью, вёл себя вызывающе и агрессивно, на неоднократные замечания сотрудников аэропорта и полиции не реагировал, не выполнил законное требование сотрудника полиции, находившейся при исполнении служебных обязанностей, прекратить противоправные действия, демонстративно нарушал общественный порядок, проявляя полное неуважение к обществу", - сказала собеседница агентства.
Адвокат Овсянникова ссылалась на "отсутствие противоправного поведения со стороны своего подзащитного и наличие конфликтной ситуации, которую нельзя квалифицировать в качестве нарушения общественного порядка", и просила суд прекратить производство по делу в связи с отсутствием в действиях Овсянникова состава вменяемого правонарушения.
"Изучив материалы дела и исследовав собранные доказательства, суд пришёл к выводу, что вина Овсянникова нашла своё полное подтверждение. Суд признал Овсянникова виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.1 КоАП РФ, и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей. Постановление суда в законную силу не вступило", - сказали в пресс-службе.
Дмитрий Песков
7 апреля, 13:13Распространение нового коронавируса
Песков рассказал о дисциплине чиновников при дистанционном режиме
Ранее сообщалось, что в аэропорту Ижевска Овсянникова просили пройти через рамку металлодетектора, который срабатывал несколько раз, затем - предъявить посадочный талон, объяснив, что из-за коронавируса войти в аэровокзал можно только так. Чиновник, не предъявив посадочный талон, пошел к стойке регистрации для его получения, за что был задержан. Комментируя случившееся, Овсянников заявил, что в Ижевске, куда он летал навестить отца, впервые столкнулся с требованием предъявить посадочный талон при входе в аэропорт, выполнил все требования сотрудников авиационной безопасности, но "спорить с желанием оштрафовать бессмысленно".
После инцидента "Единая Россия" приняла решение об исключении Овсянникова из партии. Позже он лишился поста замглавы Минпромторга с формулировкой в связи с сокращением этой должности.
28102284
Обсудить 4
Единая РоссияДмитрий ОвсянниковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ИжевскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета России
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве школьницы
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Анастасия Волочкова после премьеры спектакля Иосифа Райхельгауза Пришел мужчина к женщине
Адвокат рассказал, чем грозит Волочковой скандал с полицейскими
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Сотрудник полиции
В Белгороде задержали подозреваемого в двойном убийстве
Грузовой поезд едет по Крымскому мосту
В Крыму оценили запуск грузовых поездов по мосту через Керченский пролив
Российская актриса Виктория Тарасова
Звезда "Глухаря" получила травму, разгружая фуру
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Краснодаре завели дело после убийства бизнесмена
Главный врач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко
Проценко предположил, кто мог выбросить медкарты умерших возле больницы
Задержание подозреваемого в терроризме во Владикавказе
Задержание мужчины, готовившего теракт во Владикавказе, сняли на видео
Президент РФ Владимир Путин поздравляет военнослужащих и ветеранов пограничной службы ФСБ России с Днём пограничника. 28 мая 2020
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Банкноты
На востоке Москвы у мужчины отобрали сумку с десятью миллионами рублей
Канализационный люк
Москвич отсудил у дорожников 550 тысяч рублей после ДТП на Рублевке
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51В Госсовете КНР прокомментировали закон о нацбезопасности Гонконга
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
Лента новостейМолния