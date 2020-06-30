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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573666286.html
В ДНР число заразившихся COVID-19 возросло до 1136
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 17, до 1136, сообщили РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
воз
в мире
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572529778_0:0:2716:1529_1400x0_80_0_0_f41d6018836a4f60043614178eff4dc1.jpg
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, воз, в мире

В ДНР число заразившихся COVID-19 возросло до 1136

10:39 30.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 17, до 1136, сообщили во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1119 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 30 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 1136, на лечении 724 пациента, выписан 341 человек, летальных случаев 71", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10 миллионов случаев заражения, свыше 499 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Министерство здравоохранения ДНРДонецкая Народная РеспубликаВОЗВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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