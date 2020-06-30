В ДНР число заразившихся COVID-19 возросло до 1136

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 17 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 30 июня зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ДНР - 1136, на лечении 724 пациента, выписан 341 человек, летальных случаев 71", - говорится в сообщении ведомства.