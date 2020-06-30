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На южнокорейский остров Чеджу обрушились ливни, паводки и сильный ветер
Ливни и штормовой ветер, обрушившиеся на южнокорейский остров Чеджу привел к паводкам, затоплению домов и отмене внутренних рейсов, о пострадавших пока не... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:38
ульсан
южная корея
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ульсан, южная корея, сеул, в мире

На южнокорейский остров Чеджу обрушились ливни, паводки и сильный ветер

10:38 30.06.2020
61
© AP Photo / Lee Jin-manПолиция и скорая помощь в Южной Корее
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
© AP Photo / Lee Jin-man
ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Ливни и штормовой ветер, обрушившиеся на южнокорейский остров Чеджу привел к паводкам, затоплению домов и отмене внутренних рейсов, о пострадавших пока не сообщается.
По данным агентства Ренхап, к утру вторника на острове выпало до 224 миллиметров осадков. Скорость ветра в районе международного аэропорта Чеджу достигала 31,1 метра в секунду, что привело к отмене 16 внутренних авиарейсов.
Штормовой ветер валил деревья и столбы электропередач. Десятки автомобилей и более чем 20 жилых домов оказались частично затопленными или повреждены. По прогнозу южнокорейского метеорологического агентства, сильные порывы ветра и ливневые дожди прекратятся лишь к ночи.
Ливневые дожди продолжают идти и в других регионах Южной Кореи. Так, в Пусане к утру вторника выпало 140 миллиметров осадков, в Ульсане – около 119 миллиметров, а в Сеуле – более 70 миллиметров.
Паводок на Днепре. Архив
6 июня 2010, 13:37РИА Наука
Закарпатская и Львовская области Украины терпят бедствие из-за паводкаОколо 90 частных жилых домов и более 2 тысяч дворовых хозяйств остаются подтопленными в Закарпатской и Львовской областях Украины в результате наводнения, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС. С начала июня вода в реках этих областей поднялась выше своего уровня. Кроме того, прошли сильные дожди.
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УльсанЮжная КореяСеулВ мире
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