На южнокорейский остров Чеджу обрушились ливни, паводки и сильный ветер

ТОКИО, 30 июн – РИА Новости. Ливни и штормовой ветер, обрушившиеся на южнокорейский остров Чеджу привел к паводкам, затоплению домов и отмене внутренних рейсов, о пострадавших пока не сообщается.
По данным агентства Ренхап, к утру вторника на острове выпало до 224 миллиметров осадков. Скорость ветра в районе международного аэропорта Чеджу достигала 31,1 метра в секунду, что привело к отмене 16 внутренних авиарейсов.
Штормовой ветер валил деревья и столбы электропередач. Десятки автомобилей и более чем 20 жилых домов оказались частично затопленными или повреждены. По прогнозу южнокорейского метеорологического агентства, сильные порывы ветра и ливневые дожди прекратятся лишь к ночи.
Ливневые дожди продолжают идти и в других регионах Южной Кореи. Так, в Пусане к утру вторника выпало 140 миллиметров осадков, в Ульсане – около 119 миллиметров, а в Сеуле – более 70 миллиметров.
6 июня 2010, 13:37РИА НаукаЗакарпатская и Львовская области Украины терпят бедствие из-за паводкаОколо 90 частных жилых домов и более 2 тысяч дворовых хозяйств остаются подтопленными в Закарпатской и Львовской областях Украины в результате наводнения, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС. С начала июня вода в реках этих областей поднялась выше своего уровня. Кроме того, прошли сильные дожди.