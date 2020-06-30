На южнокорейский остров Чеджу обрушились ливни, паводки и сильный ветер

Закарпатская и Львовская области Украины терпят бедствие из-за паводка Около 90 частных жилых домов и более 2 тысяч дворовых хозяйств остаются подтопленными в Закарпатской и Львовской областях Украины в результате наводнения, сообщает в воскресенье пресс-служба МЧС. С начала июня вода в реках этих областей поднялась выше своего уровня. Кроме того, прошли сильные дожди.