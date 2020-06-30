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В России за сутки 9220 человек выздоровели от COVID-19
За сутки 9 220 человек в России выписаны после лечения COVID-19, за все время выздоровели 412 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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В России за сутки 9220 человек выздоровели от COVID-19

10:33 30.06.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПустая больничная палата
Пустая больничная палата
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Пустая больничная палата. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За сутки 9 220 человек в России выписаны после лечения COVID-19, за все время выздоровели 412 650, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 9 220 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 412 650", - говорится в сообщении.
В частности, 2 295 человек выписаны в Москве, 918 - в Подмосковье, 403 - в Нижегородской области, 254 - в Санкт-Петербурге, 228 - в Ростовской области.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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