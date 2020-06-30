https://ria.ru/20200630/1573665289.html
В Москве за сутки выявили 745 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ за сутки зафиксировано в Москве - 745, Подмосковье - 301, Ханты-Мансийском автономно округе - 279, сообщили... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:32
2020-06-30T10:32
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
происшествия
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москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, происшествия