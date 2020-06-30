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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573665289.html
В Москве за сутки выявили 745 случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ за сутки зафиксировано в Москве - 745, Подмосковье - 301, Ханты-Мансийском автономно округе - 279, сообщили... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:32
распространение нового коронавируса
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
происшествия
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571823174_0:0:2927:1646_1400x0_80_0_0_4e4021b7f812728b6d503412eced33a0.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, происшествия

В Москве за сутки выявили 745 случаев заражения коронавирусом

10:32 30.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ за сутки зафиксировано в Москве - 745, Подмосковье - 301, Ханты-Мансийском автономно округе - 279, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва 745, 2. Московская область 301, 3. Ханты-Мансийский АО 279", - говорится в сообщении.
Также 276 случаев коронавируса за сутки отмечено в Свердловской области, 253 - в Санкт-Петербурге, 248 - в Ямало-Ненецком автономном округе.
Наименьшее число случаев зафиксировано в Ненецком автономном округе, Калмыкии и Еврейской автономной области - по два.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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