В Москве за сутки выявили 745 случаев заражения коронавирусом

Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Наибольшее число заболевших коронавирусом в РФ за сутки зафиксировано в Москве - 745, Подмосковье - 301, Ханты-Мансийском автономно округе - 279, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распределение по субъектам: 1. Москва 745, 2. Московская область 301, 3. Ханты-Мансийский АО 279", - говорится в сообщении.

Также 276 случаев коронавируса за сутки отмечено в Свердловской области, 253 - в Санкт-Петербурге, 248 - в Ямало-Ненецком автономном округе.

Наименьшее число случаев зафиксировано в Ненецком автономном округе, Калмыкии и Еврейской автономной области - по два.