Нидерланды планируют привлекать туристов "скрытыми жемчужинами" страны

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Туристический совет Нидерландов не планирует отговаривать иностранцев от посещения Амстердама, вместо этого он пытается стимулировать местный туризм и выделить "скрытые жемчужины" страны, Туристический совет Нидерландов не планирует отговаривать иностранцев от посещения Амстердама, вместо этого он пытается стимулировать местный туризм и выделить "скрытые жемчужины" страны, сообщает DutchNews.nl.

По мнению властей Амстердама, столица не должна пытаться принимать такое же количество гостей, как это было до пандемии. Но эксперты работают над привлечением местных и иностранных туристов в "безопасные" регионы, чтобы сохранить рабочие места в отрасли. Кампания под названием "Вам нужно быть здесь" (Hier moet je zijn) должна побудить людей посещать малопопулярные объекты, от сырного рынка Алкмара до исторического центра города Зволле.

По словам Йоса Вранкена, управляющего директора компании, которая специализируется на маркетинге в туризме, последствия пандемии были разрушительными для отрасли путешествий. "Спрос в какой-то момент упал почти до нуля, — сказал он. — Это затрагивает не только экономику, но и людей в их повседневной жизни, которые потеряли рабочие места, доходы".

Он пояснил, что возрождение туризма планируется начать с внутреннего, затем выйти на Германию, Бельгию и других соседей, а потом на остальные ключевые рынки. При этом акцент будет сделан на "скрытых жемчужинах" и неизведанных местах, а не на популярных точках.

Одним из положительных результатов кризиса, по его словам, является то, что он предоставляет возможность для нового подхода, который сохранит Нидерланды "удобными, привлекательными и ценными" и для гостей, и для жителей страны.

Туристы вряд ли будут искать толпы, считает Вранкен, путешественники станут учитывать различные аспекты при планировании поездки: местную систему гигиены и здравоохранения, возможность выезда, если эпидемия вспыхнет снова.