Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20200630/1573664955.html
Эксперт: китайско-российские отношения выдержали испытания пандемией
Вспышка эпидемии COVID-19 в начале 2020 года, переросшая в пандемию, привела к кризису социально-экономического развития и роста в целом ряде стран мира... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:28
россия-китай: главное
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_20f5e5cbfce8ea52c63487b6988b7415.jpg
https://ria.ru/20191009/1559573063.html
https://ria.ru/20200620/1573231316.html
https://ria.ru/20200629/1573635709.html
россия
китай
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_20f5e5cbfce8ea52c63487b6988b7415.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_d283cb56281076cd9680cb235171cb17.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/149425/45/1494254566_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_41b8c4cd15a2927a7231e73a09205bfb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, китай

Эксперт: китайско-российские отношения выдержали испытания пандемией

10:28 30.06.2020
193
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума "Один пояс, один путь"
14 мая 2017. На церемонии открытия Международного форума Один пояс, один путь
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - Проект "Россия-Китай: Главное". Вспышка эпидемии COVID-19 в начале 2020 года, переросшая в пандемию, привела к кризису социально-экономического развития и роста в целом ряде стран мира. Межгосударственные отношения переживают сложнейшие изменения, грозящие кризисом. Китай и Россия не стали исключением – они также пострадали.
Однако крупнейшие в мире две соседние державы сохранили позиции и общую стабильность. Китайско-российские отношения выдержали испытания пандемией, продемонстрировав имеющийся мощный социально-политический фундамент обеих стран. Лучшим свидетельством этого послужили итоги новейшего опроса общественного мнения 2020 года, проведенного в двух государствах.
Результаты опроса общественного мнения показывают, что 93,1% китайских респондентов дают положительную или же нейтральную (не негативную) оценку в отношении россиян, а подобный показатель у российских респондентов – 82,6%. Эти результаты были достигнуты благодаря явному повышению уровня развития двусторонних отношений и стали свидетельством устойчивого и прагматичного развития добрососедских и дружественных отношений между двумя странами в последние годы, чего невозможно было бы достигнуть без личных усилий глав обеих стран и политического взаимодоверия между сторонами. Вместе с тем в плане экономических связей сопряжение национальных стратегий развития двух государств привело к взаимной выгоде и взаимному выигрышу, в частности стоит отметить, что преодоление отметки в 100 млрд. долл. США в двусторонней торговле принесло выгоду народам обеих стран.
Из Сибири в Китай поступают экологически чистые энергоносители, а россияне познакомились с товарами, доставленными компанией Alibaba Group и технологиями 5G компании Huawei и т. д. Китай и Россия открываются друг другу и учатся друг и у друга в культурной и гуманитарных сферах, развивают двухсторонний туризм.
Штаб-квартира компании Alibaba Group в городе Ханчжоу в КНР
9 октября 2019, 11:55
Alibaba и Mail.ru Group завершили создание совместного предприятия
В частности стороны тесно сотрудничают и поддерживают друг друга в общей борьбе с пандемией COVID-19, проявив волю и решимость, действуя плечом к плечу, преодолеть ужасающие невзгоды текущего времени. Все это позволило большинству респондентов, как в Китае, так и в России, положительно оценивать отношения между двумя странами, что демонстрирует прочные социальные основания и задаёт мощную энергию для дальнейшего последовательного развития китайско-российских отношений.
Вспышка коронавирусной эпидемии представляет собой серьёзное новое испытание китайско-российских отношений, которые не только выдержали его, но и продемонстрировали высокоуровневое стратегическое взаимодействие между сторонами. В частности, стоит отметить, что президент, министр иностранных дел и другие высокопоставленные официальные лица и эксперты России справедливо отвергли заявления Вашингтона, целью которых было очернение репутации Китая.
Это также отражается в итогах опроса. Большинство респондентов обеих стран считает, что пандемия негативно не скажется на перспективном развитии китайско-российских отношений. К этому более оптимистично относятся китайцы – 91,9% респондентов рассматривают перспективы китайско-российских отношений в общем и целом позитивно. Доля же тех, кто однозначно считает, что пандемия окажет положительное влияние на развитие китайско-российских отношений, составляет 75,6%. Свыше половины российских респондентов (53,3%) однозначно считают, что пандемия окажет положительное влияние на перспективу китайско-российских отношений, 45,1% оценивают перспективы нейтрально, 8,2% полагают, что влияния пандемия не окажет, и еще 16,1% российских респондентов считают, что пандемия окажет на отношения негативное влияние.
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии подписания документов по результатам российско-китайских переговоров
20 июня, 16:01Россия-Китай: Главное
Соцопрос: двусторонние отношения России и Китая имеют прочную основу
Отвечая на вопрос, какова реакция на то, что некоторые западные страны во главе с США пытаются подорвать репутацию КНР в ходе противостояния коронавирусной пандемии, более 90% китайских респондентов и свыше двух третей российских респондентов высказали резко негативную оценку. Можно с уверенностью говорить, что китайско-российское противоэпидемическое сотрудничество, общие противоэпидемические процессы, пройденные сообща обеими странами, а также стратегическое взаимодействие сторон в ходе защиты правильности курса и справедливости международного порядка превратятся в движущую силу для повышения уровня и ускорения темпов развития двусторонних отношений.
Противоэпидемическая борьба ускорила реконфигурацию сил и полюсов в международной арене, обострила проблемы миропорядка, возглавляемого Западом, который начал развиваться по направлениям, благоприятным для осуществления сравнительного баланса основных международных сил. В пользу правильности и справедливости позиции Китая и России по защите международного порядка свидетельствует также то, что конференция министров иностранных дел стран "Большой семерки" практически отстранилась от инициативы и попыток США подпортить репутацию Китая и переложить ответственность на него, а также то, что руководители Германии и Франции подчеркнули важность противостоять пандемии посредством международного сотрудничества. Это ярко свидетельствует о том, что многие союзники США не намерены более выполнять указания гегемона. Можно с уверенностью прогнозировать, что по завершению пандемии для повышения качества и уровня развития китайско-российских отношений будет добавлена мощная движущая сила.
За 70 лет китайско-российские межгосударственные отношения переживали серьёзные испытания временем, был накоплен большой опыт, что является бесценным сокровищем и основой последовательного развития всеобъемлющего стратегического взаимодействия между сторонами в новую эпоху. Сегодня китайско-российские отношения находятся на наивысшем за всю историю уровне. Искренние и доверительные межгосударственные отношения и по-настоящему дружеские отношения глав государств не только приковывают внимание всего мира, но и заслуживают высокую оценку народов и партнеров обеих стран.
Итоги опроса также показывают, что китайский и российский народы стали более рационально и объективно относиться к двусторонним отношениям. В частности молодые россияне глубже и ближе, чем люди старшего возраста, воспринимают Китай и его население. Это свидетельствует о том, что у молодежи на плечах меньше бремени, оставленного историей, что позволяет ей легче и активней замечать положительные стороны Китая и его народа.
Как сделать общественную основу двусторонних отношений более прочной после окончательного преодоления пандемии – это по-прежнему долгосрочная и нелегкая задача для развития двусторонних отношений.
Для лучшего сближения населений обеих стран весьма важна роль СМИ. Перед обеими сторонами стоит актуальная задача сформировать систему, охватывающую различные методы урегулирования проблем и направленную на движение в общее позитивное будущее социальную дипломатию. Необходимо денно и нощно углублять взаимопонимание между народами обеих стран в таких сферах, как культура, образование, политика и экономика и т. д.
Пекин
29 июня, 16:30Россия-Китай: Главное
Университет Пекина и МГУ создали Китайско-российский математический центр
Автор: Ли Юнхуэй, главный научный сотрудник, заместитель заведующего отделом внешней политики России Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеРоссияКитай
Рекомендуем
Директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор Ринат Максютов
Ринат Максютов: три прототипа вакцины от COVID успешно прошли испытания
Продюсер Смешариков Юлия Николаева
Юлия Николаева: "Смешарики" популярны из-за заложенных двойных смыслов
Посол по особым поручениям МИД России Владимир Чуров
Владимир Чуров: времена иностранных вмешательств в выборы канули в Лету
Полицейские возле полицейского участкав Миннеаполисе, штат Миннесота
Как в Миннесоте готовят "хороших копов" и откуда берутся "плохие"
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев
Игорь Кобзев: строительство в Тулуне и Нижнеудинске ускорено максимально
Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко
Вадим Волченко: за безопасностью в Крыму проследим от аэропорта до пляжа
Сельское хозяйство
Логистика и сбыт: какие меры поддержат российских фермеров
Флаги Евросоюза и Германии в Берлине
Германия начинает председательство в ЕС
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Под Хабаровском в ДТП погибли два человека
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Мьянма продлила запрет на въезд для иностранцев
Телефон с приложением Tik Tok
Представители TikTok встретятся с властями Индии после блокировки
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Сотрудники МЧС России
В Кабардино-Балкарии автомобиль с тремя пассажирами сорвался в реку
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
В Молдавии еще один депутат присоединился к оппозиции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния