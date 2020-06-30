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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573664636.html
Клишас: в случае принятия поправок придется менять десятки законов
Федеральный бюджет и десятки федеральных и региональных законов понадобится изменить, если поправки в Конституцию РФ будут поддержаны на общероссийском... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:22
голосование по поправкам в конституцию
россия
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, политика

Клишас: в случае принятия поправок придется менять десятки законов

10:22 30.06.2020
482
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральный бюджет и десятки федеральных и региональных законов понадобится изменить, если поправки в Конституцию РФ будут поддержаны на общероссийском голосовании, парламентарии готовы к совместной работе с правительством, сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"У нас есть понимание, что в несколько десятков федеральных и региональных законов придётся вносить предложения принять поправки. Здесь предстоит работа над отраслевым законодательством", - сказал он на прямой линии в эфире телеканала "Россия 24" по поправкам в конституцию.
Прохожие около баннера, информирующего об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, в Новосибирске
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"Мы уже совместно с правительством при работе над бюджетом - а это скажется, конечно, на федеральном бюджете, если поправки будут приняты - будем принимать необходимые нормы", - добавил сенатор.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФПолитика
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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