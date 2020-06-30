Клишас: в случае принятия поправок придется менять десятки законов

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Федеральный бюджет и десятки федеральных и региональных законов понадобится изменить, если поправки в Конституцию РФ будут поддержаны на общероссийском голосовании, парламентарии готовы к совместной работе с правительством, сообщил сопредседатель рабочей группы по обсуждению поправок в конституцию, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"У нас есть понимание, что в несколько десятков федеральных и региональных законов придётся вносить предложения принять поправки. Здесь предстоит работа над отраслевым законодательством", - сказал он на прямой линии в эфире телеканала "Россия 24" по поправкам в конституцию.
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"Мы уже совместно с правительством при работе над бюджетом - а это скажется, конечно, на федеральном бюджете, если поправки будут приняты - будем принимать необходимые нормы", - добавил сенатор.