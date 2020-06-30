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Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о мутации коронавируса
Обнаруженные мутации коронавируса не приводят к серьёзным изменениям свойств COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:11
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, открытия - риа наука, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о мутации коронавируса

10:06 30.06.2020 (обновлено: 13:11 30.06.2020)
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© Фото : NIAID-RMLКоронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
© Фото : NIAID-RML
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Обнаруженные мутации коронавируса не приводят к серьёзным изменениям свойств COVID-19, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов в интервью РИА Новости сообщил, что более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране.
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"Обнаруженные мутации не приводят к серьезным изменениям свойств этого вируса", - говорится в сообщении.
Мутации вирусов могут происходить при заражении каждого человека, ученые должны следить за изменчивостью вирусов, чтобы быть уверенными в правильной диагностике заболевания, пояснили в пресс-службе.
"Измененный вирус может не узнаваться имеющимися диагностическими наборами, или для подтверждения эффективности терапевтических препаратов, которые уже используются для лечения больных", - уточнили в Роспотребнадзоре.
Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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