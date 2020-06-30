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Директор "Вектора": исследовать вакцину от COVID начнут на добровольцах
Клинические исследования вакцины от коронавируса в центре "Вектор" начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее в исследовании примут... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:11
ринат максютов
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
татьяна голикова
общество
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РИА Новости
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353
60
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ринат максютов, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", татьяна голикова, общество

Директор "Вектора": исследовать вакцину от COVID начнут на добровольцах

10:05 30.06.2020 (обновлено: 13:11 30.06.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинские работники в одном из отделений госпиталя COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Клинические исследования вакцины от коронавируса в центре "Вектор" начнутся с группы из 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, позднее в исследовании примут участие добровольцы в возрасте до 60 лет, сообщил в интервью РИА Новости гендиректор центра Ринат Максютов.
"Стартовать будем с группы в 10 человек в возрасте от 18 до 30 лет, далее в исследования будут включаться добровольцы в возрасте до 60 лет", - рассказал Максютов.
Он отметил, что решение о вакцинации для населения можно будет принимать только после окончательного подтверждения безопасности и эффективности вакцины, ее регистрации.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одними из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.
Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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