"Росагролизинг" докапитализируют на шесть миллиардов рублей

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кабмин РФ выделит 6 миллиардов рублей на докапитализацию государственной лизинговой компании " Кабмин РФ выделит 6 миллиардов рублей на докапитализацию государственной лизинговой компании " Росагролизинг ", соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

"На пополнение оборотного капитала акционерного общества ("Росагролизинг" - ред.) будет направлено 6 миллиардов рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении кабмина. Средства поступят из резервного фонда правительства.

Как отмечается в сообщении, докапитализация "Росагролизинга" позволит российским аграриям получить дополнительно более 1,5 тысячи сельхозмашин по договорам лизинга на льготных условиях. "Это позволит сельхозпроизводителям обновить технопарк, что в свою очередь обеспечит бесперебойное выполнение полевых работ", - говорится в сообщении.

Совет директоров "Росагролизинга" на заседании 8 июня рекомендовал одобрить увеличение уставного капитала компании на 6 миллиардов рублей. В рамках допэмиссии планируется разместить 12 миллионов акций номиналом 500 рублей. Цена размещения дополнительных акций соответствует номинальной стоимости. Сейчас уставный капитал "Росагролизинга" составляет 97,038 миллиарда рублей, он разделен на 194,077 миллиона обыкновенных акций номиналом 500 рублей.

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности в мае согласился докапитализировать "Росагролизинг" на 6 миллиардов рублей. С таким предложением выступил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев