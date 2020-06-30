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В Иркутской области 3 июля начнут работать турбазы
Туристические базы в Иркутской области откроют с 3 июля, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:44
2020-06-30T13:15
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, новости - туризм, иркутская область