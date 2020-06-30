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В Иркутской области 3 июля начнут работать турбазы
Туристические базы в Иркутской области откроют с 3 июля, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Игорь Кобзев. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:15
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игорь кобзев
новости - туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, новости - туризм, иркутская область

В Иркутской области 3 июля начнут работать турбазы

09:44 30.06.2020 (обновлено: 13:15 30.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТурист отдыхает на острове Ольхон
Турист отдыхает на острове Ольхон
© РИА Новости / Илья Питалев
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Турист отдыхает на острове Ольхон. Архивное фото
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Туристические базы в Иркутской области откроют с 3 июля, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора региона Игорь Кобзев.
Начало туристического сезона в Иркутской области было отложено из-за пандемии коронавируса. Поскольку большую часть туристов, приезжающих на Байкал, составляют граждане Китая, Южной Кореи, а также Германии, в регионе в этом году ожидается спад турпотока.
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"Есть надежда, что отчасти потери удастся компенсировать за счет внутреннего туризма. Работу турбаз и летних веранд планируется возобновить 3 июля", - сказал Кобзев.
Он также отметил, что на владельцев турбизнеса ложится особая ответственность в плане безопасности летнего отдыха.
Читайте полный текст интервью Игоря Кобзева >>
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КобзевНовости - ТуризмИркутская область
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