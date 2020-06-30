Игорь Кобзев: строительство в Тулуне и Нижнеудинске ускорено максимально

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев рассказал в интервью РИА Новости, как идет восстановление Тулуна и Нижнеудинска после масштабного паводка год назад, когда откроется туристический сезон в регионе и на какой стадии строительство дороги на острове Ольхон. Беседовала Нина Кремницер.

— Игорь Иванович, год назад Иркутская область пострадала от наводнения. Не так давно вы совместно с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным с рабочим визитом посетили наиболее пострадавшие территории – Нижнеудинск и Тулун. Расскажите, как продвигаются восстановительные работы? Как изменилась ситуация с вашего прошлого визита? Как вице-премьер прокомментировал ход работ?

— У нас работает оперативный штаб по координации действий всех ответственных структур. Утвержден план-график реализации всех мероприятий. Строительство максимально ускорено. К сожалению, не все участники процесса восстановления подтопленных территорий понимают, насколько значимо для населения новое жилье и новая социальная инфраструктура. Признаюсь, пришлось столкнуться с откровенным саботажем, когда отдельные подрядчики умышленно затягивают сроки, задерживают зарплату работникам, пытаются химичить со строительными контрактами. С такими подрядными организациями расстаемся и передаем их в руки правоохранительных органов.

Я регулярно бываю на пострадавших территориях. Последняя рабочая поездка была совместно с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Он лично оценил ситуацию, дал необходимые поручения, гарантировал федеральную поддержку по целому ряду вопросов.

В Тулуне сейчас активно идет строительство социальных объектов и жилья. Только в одном микрорайоне Угольщиков возводится сразу 13 объектов. Самый крупный – школа, ее планируем сдать к 1 сентября.

Почти полностью готовы три двухэтажных дома, это 66 квартир. Осталось провести благоустройство: заасфальтировать проезжую часть, установить освещение, скамейки, разбить клумбы. Эта работа будет завершена в середине июля. Рядом начата подготовка площадки для строительства шести восьмиэтажных домов. Это почти 500 квартир. В 2021 году в микрорайоне появится физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной.

Во время своего визита Марат Хуснуллин указал на участки, где мы, к сожалению, пока недорабатываем. Это благоустройство придомовых территорий, общественных пространств, ремонт дорог. Он отметил, что в целом восстановительные работы организованы неплохо, есть кардинальные улучшения.

— Каковы сроки ввода в эксплуатацию жилья и социальных объектов? Реально ли успеть за короткое сибирское лето достичь реального результата?

— Предполагается, что в Тулуне в начале осени 2020 года новоселье справят жильцы 155 индивидуальных домов в микрорайоне Березовая роща и 66 квартир в трех двухэтажных многоквартирных домах в микрорайоне Угольщиков. Тогда же планируется завершить работы по устройству инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети. В конце года в городе появятся шесть восьмиэтажных многоквартирных домов. Подготовка к строительству шести многоквартирных домов идет в микрорайоне Восточный в Нижнеудинске. Еще десять индивидуальных жилых домов будут введены здесь в эксплуатацию в следующем году.

Из 90 многоквартирных домов Тулуна и Нижнеудинска, включенных региональным фондом капремонта в программу 2020 года, половина – в завершающей стадии. Их сдача намечена на июль.

Для восстановления жилья в 2020 году из резервного фонда правительства РФ выделено 1,3 миллиарда рублей. Что касается социальных объектов, то в Тулуне, как я уже говорил, к 1 сентября 2020 года будет введена в эксплуатацию школа на 1275 мест, а также достроен детский диагностический центр, лыжная база и инфекционное отделение на 28 коек Тулунской городской больницы.

Кроме этого, в пострадавших от наводнения территориях возведут шесть новых ФАПов. До конца года будут восстановлены семь мостовых переходов и 20 участков дорог регионального и местного значения, в том числе 28 километров дорог в Тулуне.

— Одним из приоритетных направлений также является возведение защитных дамб в пострадавших от паводка районах. В пресс-службе вице-премьера Хуснуллина сообщали, что на эти цели уже выделено порядка 1,3 миллиарда рублей, всего на строительство и реконструкцию гидротехнических объектов из федерального бюджета будет выделено более шести миллиардов рублей. Проектирование защитных сооружений завершено раньше срока. Как идут работы в этом направлении? Когда будут построены дамбы?

— Сегодня активно ведется работа по берегоукреплению и дноуглублению рек, строительство защитных дамб. Уже возведены временные сооружения, которые станут основой для капитальных. Всего планируется строительство 12 сооружений инженерной защиты. По шести проектам уже получены положительные заключения и разрешения на строительство. Из резервного фонда правительства РФ на эти шесть сооружений выделено порядка 1,3 миллиарда. Всего на строительство сооружений на 2021-2022 годы требуется четыре миллиарда рублей.

— От паводка прошлым летом пострадал труднодоступный поселок Алыгджер в Тофаларии. По зимнику туда была направлена тяжелая техника и завезены стройматериалы. Как идет восстановление населенного пункта?

— Алыгджер действительно расположен в труднодоступной горно-таежной местности Восточного Саяна на правом берегу реки Уды. Во время прошлогоднего наводнения в Алыгджере затопило 193 жилых дома, пострадали 532 человека. При паводке стремительный поток воды промыл новое русло, что создает угрозу населенному пункту, поэтому было принято решение построить временную дамбу длиной 280 метров. Постоянную дамбу в Алыгджере планируется построить к середине 2021 года.

Здесь также ведется расчистка русла реки Уды, что увеличит ее пропускную способность. Все эти меры должны обеспечить безопасность населения Алыгджера.

В селе идет капитальный ремонт домов, пострадавших от наводнения. Стройматериалы закуплены на выделенные из федерального бюджета средства и доставлены по зимнику. 120 домов в Алыгджере, увы, не подлежат восстановлению. Их владельцы получили свидетельства на право приобретения жилья взамен утраченного. Часть людей приобрели дома или квартиры в других населенных пунктах. Для тех, кто решил остаться в Алыгджере, зимой доставили 22 домокомплекта для возведения жилья.

Также в Алыгджере будут восстановлены школа-интернат, этнокультурный центр и амбулатория. В этом году планируется заключить контракты с подрядчиками, чтобы в январе по зимнику начать завозить необходимые материалы. Строительные работы займут около года.

— Иркутская область, как и все субъекты РФ, столкнулась с проблемами из-за пандемии нового коронавируса. На сегодняшний день ситуация в регионе остается сложной — общее число заболевших превысило шесть тысяч человек. Как повлияли вынужденные ограничения на ход восстановительных работ в подтопленных районах?

— Эпидемиологическая ситуация в регионе непростая. В красной зоне сегодня Иркутск, Иркутский, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры. Контролируем масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц обязательны. На первых этапах в регионе было открыто 1195 коек, сейчас – 3309. Это 17 % от общего коечного фонда области. В процесс борьбы с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме. В регионе на два месяца продлены стимулирующие выплаты медикам, которые работают с коронавирусными пациентами. Наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объеме сохранится материальная помощь из областного бюджета.

Что касается экономики, то в регионе продолжили работу более 90 % предприятий, где заняты порядка 700 тысяч сотрудников. В первом квартале и начале второго промышленные предприятия демонстрировали стабильный рост. Его в первую очередь обеспечили предприятия, выпускающие лекарственные средства, электрооборудование, металлические изделия и химвещества, а также нефтепродукты.

Малый и средний бизнес, в частности сфера услуг, как и везде по стране, пострадал значительно, это факт. Поэтому мы предусмотрели широкий спектр мер поддержки. Выделили средства в бюджете области – семь миллиардов рублей. В антикризисный пакет вошло снижение ставки по региональному налогу на имущество, перенос сроков уплаты разных видов налогов в бюджет региона. Недополученные доходы от видов деятельности, признанных пострадавшими, оцениваются в 1 миллиард 100 миллионов рублей. И мы сознательно пошли на это.

Предпринимателям, которые сохранили занятость сотрудников и организовали временные рабочие места, предоставили субсидии в среднем по 26 тысяч 700 рублей в месяц на одного работника. Общая сумма субсидий – 523 миллиона рублей, большая часть уже выплачена. Мы расширили программу льготного кредитования, снизили вдвое тарифы по страховым взносам и так далее.

Последствия кризиса будут в той или иной мере проявляться еще долгое время. Сейчас у нас в финальной стадии разработка плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики на территории Иркутской области в 2020 году. Реализация мероприятий оценивается в 10,4 миллиарда рублей за счет областного бюджета.

Работы по восстановлению затопленных территорий во время режима самоизоляции не останавливались. На время действия режима повышенной готовности строителям было выдано специальное разрешение. По нему все работники из других регионов должны были проходить двухнедельную обсервацию. Другим обязательным условием было неукоснительное соблюдение на площадках и в местах проживания специалистов всех необходимых мер безопасности.

— В регионе также остро стоит вопрос экологии. В частности, остается открытым вопрос рекультивации земель, где хранятся отходы Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) и отходы бывшего "Усольехимпрома". Как сообщалось, ликвидацией отходов БЦБК займется компания "Газэнергострой". На каком этапе находится работа над проектом? Когда начнутся непосредственные ликвидационные работы? Во время второй волны паводка летом 2019 года было опасение, что карты-накопители с отходами Байкальского целлюлозно-бумажного комбината могут быть переполнены и шлам-лигнин (ядовитые отходы) попадет в Байкал. Как решается вопрос защиты озера от таких угроз?

— В последние годы, несмотря на прямые поручения президента, Иркутская область в вопросе ликвидации отходов БЦБК далеко не продвинулась. Прошлогодний паводок серьезно усугубил ситуацию: на промплощадке из-за дождей оказались наполнены карты-накопители со шлам-лигнином и емкости с черным щелоком, поэтому сейчас очень важно снизить уровень надшламовых вод, не дать токсичным соединениям попасть в Байкал. Чтобы эта работа началась уже в ближайшее время, из областного бюджета выделено 32 миллиона рублей. Проблема должна быть решена до начала паводкоопасного периода. В районе комбината он ожидается в конце июля – начале августа.

Мы подошли к делу комплексно. Расчистили русла горных рек и обеспечили защиту Слюдянского района, в том числе Байкальска и промплощадки БЦБК, от паводковых вод и селей. В будущем построим и постоянные защитные сооружения.

Я недавно был на БЦБК, посетил карту-накопитель №12 Бабхинской площадки комбината. Она была выведена из эксплуатации в 1988 году. В конце 2018 года ее передали в собственность Байкальского муниципального образования. В этом месте, фактически недалеко от берега озера, возникла большая несанкционированная свалка ТКО. На ликвидацию 100 тысяч кубометров отходов муниципалитет уже в этом году получит субсидию 76 миллионов рублей. В следующем году на эти цели предусмотрено 435 миллионов рублей, предполагается утилизировать уже около 500 тысяч кубометров отходов. Необходимо также провести оценку негативного воздействия объекта на окружающую среду и разработать проект рекультивации. Предполагаем включить это мероприятие в федеральный проект "Чистая страна" нацпроекта "Экология".

Главным событием последнего времени стала замена единственного исполнителя работ по ликвидации отходов БЦБК. Вместо "Росгеологии" правительство РФ назначило компанию "Газэнергострой — Экологические технологии".

До 31 января 2022 года специалисты госкорпорации должны подготовить проект работ, а саму ликвидацию отходов завершить к 31 января 2024 года.

Серьезное препятствие для работы по ликвидации отходов – специальный статус прибайкальских земель. Снять многие запреты позволит создание специальной экологической зоны. После этого уже вполне реально выйти на программу комплексного развития города Байкальска. С ней готова помочь группа ВЭБ.РФ.

— Вы обсуждали ликвидацию отходов "Усольехимпрома" с руководством компании "Росатом". Каковы итоги этих переговоров?

— И сама площадка предприятия "Усольехимпром", и тонны ядовитых отходов производства представляют особую угрозу для жителей. Цех ртутного электролиза и земельный участок под ним в декабре прошлого года переданы из федеральной собственности в областную.

Проект демеркуризации цеха готов. Полная рекультивация цеха, земельного участка, ликвидация отходов рассчитаны на три года. Этой работой займется федеральный оператор по обращению с радиоактивными отходами "РосРАО". Цена вопроса – порядка 1,3 миллиарда рублей.

Между "РосРАО" и правительством Иркутской области заключено соглашение о сотрудничестве. Оно касается вопросов обращения с отходами I и II классов опасности и ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда.

— Во время прямой линии президента РФ Владимира Путина в 2017 году поднимался вопрос о строительстве и реконструкции дороги на байкальском острове Ольхон. На каком этапе сегодня находится этот проект?

— Госконтракт на капитальный ремонт автомобильной дороги Баяндай – Еланцы – Хужир на участке 153 – 159-й километр был заключен в октябре 2019 года.

Из-за отсутствия утвержденных границ национального парка возникли сложности с надзорными органами. У дорожных строителей не было возможности разместить на острове вахтовый городок, площадки складирования инертных материалов и стоянку техники. После совещаний с представителями нацпарка, природоохранной прокуратуры, Минприроды Иркутской области решение было найдено. В настоящий момент границы национального парка поставлены на кадастровый учет. Получено согласование на использование дорожниками участка площадью один гектар. Подрядчик готовится перебазировать на Ольхон строительную технику. Предстоит также решить вопрос с транспортировкой стройматериалов. Подрядчик приступит к подготовительным работам в первой половине июля текущего года.

— Российские регионы постепенно снимают ограничения, введенные на фоне пандемии коронавируса, запускается внутренний туризм. В 2019 году территорию Прибайкальского национального парка посетили 168 тысяч человек, из них более 140 тысяч выбрали остров Ольхон. Когда планируете открыть туристический сезон?

— Поскольку начало туристического сезона оказалось отложено из-за пандемии, очевидно, что в этом году стоит ожидать спада туристического потока. Тем более что большую часть туристов, приезжающих на Байкал, составляют граждане КНР, много гостей из Южной Кореи и Германии. Есть надежда, что отчасти эти потери удастся компенсировать за счет внутреннего туризма. Конечно, на владельцев турбизнеса ложится особая ответственность в плане безопасности летнего отдыха.