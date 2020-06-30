Кобзев рассказал о восстановлении труднодоступного поселка в Приангарье

ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. Труднодоступный поселок в горах Восточного Саяна восстанавливают после наводнения, сообщил в интервью РИА Новости врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев.
В конце июня 2019 года в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 26 человек, пропавшими без вести числятся четверо. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов. Пострадали от наводнения более 45 тысяч человек. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В июле в Приангарье прошла вторая волна паводка, в результате которой только в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В настоящее время в Иркутской области усиленными темпами ведется работа по ликвидации последствий наводнения. Среди населенных пунктов, где ведется строительство жилья и соцобъектов, поселок Алыгджер, расположенный на берегу реки Уда в труднодоступном районе Восточных Саян.
Во время наводнения в Алыгджере затопило 193 жилых дома, пострадали 532 человека. При паводке поток воды промыл новое русло, что создает угрозу нового подтопления населенного пункта, поэтому было принято решение построить временную дамбу длиной 280 метров. Постоянную дамбу в Алыгджере планируется построить к середине 2021 года. Здесь также ведется расчистка русла реки Уды, что увеличит пропускную способность реки.
Владельцы 120 домов, которые признаны не подлежащими восстановлению, получили свидетельства на право приобретения жилья взамен утраченного. Часть людей приобрели дома или квартиры в других населенных пунктах.
"Для тех, кто решил остаться в Алыгджере, зимой доставили 22 домокомплекта для возведения жилья. Также в Алыгджере будут восстановлены школа-интернат, этнокультурный центр и амбулатория. В этом году планируется заключить контракты с подрядчиками, чтобы в январе по зимнику начать завозить необходимые материалы. Строительные работы займут около года", - сказал Кобзев.
Он также отметил, что в селе ведется капитальный ремонт домов, пострадавших от наводнения. Стройматериалы закуплены на выделенные из федерального бюджета средства и доставлены по зимнику.
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