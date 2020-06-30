Кобзев рассказал о восстановлении труднодоступного поселка в Приангарье

"Для тех, кто решил остаться в Алыгджере, зимой доставили 22 домокомплекта для возведения жилья. Также в Алыгджере будут восстановлены школа-интернат, этнокультурный центр и амбулатория. В этом году планируется заключить контракты с подрядчиками, чтобы в январе по зимнику начать завозить необходимые материалы. Строительные работы займут около года", - сказал Кобзев.