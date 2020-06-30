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Сотрудники центра "Вектор" испытают на себе вакцину от коронавируса
Шестьдесят сотрудников центра "Вектор" примут участие в клинических исследованиях вакцины для профилактики коронавируса, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:11
ринат максютов
татьяна голикова
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353
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ринат максютов, татьяна голикова, общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19

Сотрудники центра "Вектор" испытают на себе вакцину от коронавируса

09:32 30.06.2020 (обновлено: 13:11 30.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Шестьдесят сотрудников центра "Вектор" примут участие в клинических исследованиях вакцины для профилактики коронавируса, заявил в интервью РИА Новости гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.
Клинические исследования вакцины от коронавируса в центре "Вектор" планируется начать 15 июля, всего в исследовании будут принимать участие 300 добровольцев, уточнил он.
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"В клинических исследованиях вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции примут участие 60 сотрудников "Вектора", - рассказал Максютов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одними из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.
Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
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