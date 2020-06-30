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В Таиланде появились в продаже пирожные в виде модели коронавируса
Несколько небольших семейных предприятий, владеющих уличными лотками по продаже традиционных тайских сладостей, начали продавать в Бангкоке... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:35
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, бангкок, таиланд, в мире

В Таиланде появились в продаже пирожные в виде модели коронавируса

09:25 30.06.2020 (обновлено: 10:35 30.06.2020)
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© AFP 2020 / Lillian SuwanrumphaКондитерская в Бангкоке
Кондитерская в Бангкоке
© AFP 2020 / Lillian Suwanrumpha
БАНГКОК, 30 июн - РИА Новости. Несколько небольших семейных предприятий, владеющих уличными лотками по продаже традиционных тайских сладостей, начали продавать в Бангкоке "пирожное-коронавирус", сообщает во вторник таиландский телеканал TNN24.
Пирожное, состоящее из двух сложенных вместе традиционных для Таиланда мягких полусферических корзиночек из рисовой муки с запеченным в них кокосовым молоком, стали производить из муки черного и красного риса, и снабдили "короной" из жареной тыквенной, картофельной и тапиоковой соломки, придав пирожному вид известной всем в мире модели коронавируса, которую ежедневно можно увидеть по телевидению в передачах о пандемии, сообщает телеканал.
Предприимчивые кондитеры начали завоевывать рынок со спальных районов на окраинах таиландской столицы, и к их лоткам немедленно выстроились длинные очереди, говорится в репортаже телеканала.
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