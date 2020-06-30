https://ria.ru/20200630/1573662140.html
В Таиланде появились в продаже пирожные в виде модели коронавируса
Несколько небольших семейных предприятий, владеющих уличными лотками по продаже традиционных тайских сладостей, начали продавать в Бангкоке... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:25
2020-06-30T10:35
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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