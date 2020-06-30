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В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19
В Иркутской области, где растет число больных COVID-19 и эпидситуация усложняется, необходимо соблюдать строгие ограничения, заявил в интервью РИА Новости врио... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:14
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
игорь кобзев
иркутская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, игорь кобзев, иркутская область, общество

В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19

09:25 30.06.2020 (обновлено: 13:14 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик у машины скорой помощи
Медик у машины скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик у машины скорой помощи. Архивное фото
ИРКУТСК, 30 июн – РИА Новости. В Иркутской области, где растет число больных COVID-19 и эпидситуация усложняется, необходимо соблюдать строгие ограничения, заявил в интервью РИА Новости врио главы региона Игорь Кобзев.
"Эпидемиологическая ситуация в регионе непростая. В красной зоне сегодня Иркутск, Иркутский, Усть-Кутский и Бодайбинский районы. Здесь необходимо продолжать самые строгие ограничительные меры", - сказал Кобзев.
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Вчера, 07:50
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В регионе действует масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц. На текущий момент 17% от общего коечного фонда области используется для лечения COVID-19. В борьбу с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме. В регионе на два месяца продлены стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объеме сохранится материальная помощь из областного бюджета.
На 29 июня в Иркутской области зарегистрировано 7315 случаев заражения коронавирусом, 2920 человек выздоровели, 97 - умерли, из них 54 – от сопутствующих заболеваний.
Читайте полный текст интервью Игоря Кобзева >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь КобзевИркутская областьОбщество
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