В Иркутской области оценили ситуацию с COVID-19

В регионе действует масочный режим, самоизоляция для хронических больных и пожилых людей, карантин для контактных лиц. На текущий момент 17% от общего коечного фонда области используется для лечения COVID-19. В борьбу с эпидемией вовлечено 31 учреждение здравоохранения. Медработники, принимающие участие в борьбе с коронавирусом, работают в круглосуточном режиме. В регионе на два месяца продлены стимулирующие выплаты медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Наряду с федеральными выплатами в июле и августе в полном объеме сохранится материальная помощь из областного бюджета.