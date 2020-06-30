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В Казахстане умерших от COVID разрешили хоронить на обычных кладбищах
Захоронение умерших с коронавирусом разрешили на обычных кладбищах в Казахстане, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

В Казахстане умерших от COVID разрешили хоронить на обычных кладбищах

09:20 30.06.2020
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Блокпост в Казахстане
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Блокпост в Казахстане. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 30 июн - РИА Новости. Захоронение умерших с коронавирусом разрешили на обычных кладбищах в Казахстане, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.
Ранее в Казахстане умерших с коронавирусом было разрешено хоронить только на специально отведенных для этого кладбищах.
"Важными для населения остаются вопросы порядка захоронения усопших. Внесены изменения в действующий порядок: захоронения разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм", - сказал Цой на пресс-конференции.
В Казахстане подтверждено более 21,8 тысячи случаев коронавируса, более 13 тысяч пациентов выздоровели, зарегистрировано 188 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 17,6 тысячи. В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, где раскритиковал работу ряда чиновников.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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