В Казахстане умерших от COVID разрешили хоронить на обычных кладбищах

НУР-СУЛТАН, 30 июн - РИА Новости. Захоронение умерших с коронавирусом разрешили на обычных кладбищах в Казахстане, сообщил во вторник министр здравоохранения республики Алексей Цой.
Ранее в Казахстане умерших с коронавирусом было разрешено хоронить только на специально отведенных для этого кладбищах.
"Важными для населения остаются вопросы порядка захоронения усопших. Внесены изменения в действующий порядок: захоронения разрешены на любых кладбищах со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических и гигиенических норм", - сказал Цой на пресс-конференции.
В Казахстане подтверждено более 21,8 тысячи случаев коронавируса, более 13 тысяч пациентов выздоровели, зарегистрировано 188 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 17,6 тысячи. В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, где раскритиковал работу ряда чиновников.
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