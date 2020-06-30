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США ужесточили экспортные ограничения против России
Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения против России, Китая и Венесуэлы. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T12:13
россия
хуан гуаидо
николас мадуро
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
китай
венесуэла
сша
в мире
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...и чем сильнее пытался синьор Помидор наказать Чиполлино, тем сильнее текли у него слёзы :)
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россия
китай
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, хуан гуаидо, николас мадуро, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, венесуэла, сша, в мире

США ужесточили экспортные ограничения против России

09:15 30.06.2020 (обновлено: 12:13 30.06.2020)
42645
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения против России, Китая и Венесуэлы.
Соответствующий документ Бюро промышленности и безопасности Минпромторга опубликовало еще в апреле. Вчера он вступил в силу.
Государственный флаг КНР в Пекине
29 июня, 06:45
Китай выразил США протест из-за давления на китайские компании
Новые правила касаются выдачи лицензий на экспорт в Россию, КНР и Венесуэлу товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Так, в списке перечислены десятки новых позиций из сфер приборо- и машиностроения, телекоммуникаций, программного обеспечения и технологий, в том числе космических (за исключением необходимых для работы МКС), а также сенсоры, лазеры и другое оборудование. Для вывоза такой техники потребуется особое разрешение американских властей.
Свое решение ведомство обосновало Стратегией национальной безопасности США, согласно которой Москва и Пекин "поддерживают диктатуру в Венесуэле и стремятся расширить военные связи и военные продажи по всему региону".
Флаги стран Евросоюза перед главным зданием Совета Европы в Страсбурге
29 июня, 21:44
Совет ЕС расширил санкционный список по Венесуэле

Попытка госпереворота в Венесуэле

В начале 2019 года в Венесуэле начались протесты против Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на том основании, что был спикером парламента в момент "государственного переворота". Некоторые европейские страны и США признали его президентом.
Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу государства. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Позднее Гуаидо признал провал попытки осуществить госпереворот в стране. В январе этого года его сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.
Военнослужащие армии Венесуэлы на границе с Колумбией
15 мая, 08:00
"Американцы вторглись, как к себе домой": что началось в Венесуэле
515352754096
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РоссияХуан ГуаидоНиколас МадуроМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КитайВенесуэлаСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо ужесточить правила выезда в сша программистов, все их ит гиганты без наших программистов сдуются за раз
30 июня, 09:33
Василий Иванов
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...и чем сильнее пытался синьор Помидор наказать Чиполлино, тем сильнее текли у него слёзы :)
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