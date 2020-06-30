США ужесточили экспортные ограничения против России

Новые правила касаются выдачи лицензий на экспорт в Россию, КНР и Венесуэлу товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Так, в списке перечислены десятки новых позиций из сфер приборо- и машиностроения, телекоммуникаций, программного обеспечения и технологий, в том числе космических (за исключением необходимых для работы МКС), а также сенсоры, лазеры и другое оборудование. Для вывоза такой техники потребуется особое разрешение американских властей.