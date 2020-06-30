https://ria.ru/20200630/1573661594.html
США ужесточили экспортные ограничения против России
Соединенные Штаты ужесточили экспортные ограничения против России, Китая и Венесуэлы. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:15
2020-06-30T12:13
россия
хуан гуаидо
николас мадуро
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
китай
венесуэла
сша
в мире
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https://ria.ru/20200629/1573651847.html
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Василий Иванов
Надо ужесточить правила выезда в сша программистов, все их ит гиганты без наших программистов сдуются за раз
235
Александр И
...и чем сильнее пытался синьор Помидор наказать Чиполлино, тем сильнее текли у него слёзы :)
163
30
россия
китай
венесуэла
сша
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147625/66/1476256612_0:191:2961:1857_1400x0_80_0_0_2b24c286f21e5b7c86dfedf6df163f6d.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, хуан гуаидо, николас мадуро, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), китай, венесуэла, сша, в мире
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Соединенные Штаты
ужесточили экспортные ограничения против России, Китая и Венесуэлы
.
Соответствующий документ Бюро промышленности и безопасности Минпромторга опубликовало
еще в апреле. Вчера он вступил в силу.
Новые правила касаются выдачи лицензий на экспорт в Россию, КНР и Венесуэлу товаров, которые могут быть использованы в военных целях. Так, в списке перечислены десятки новых позиций из сфер приборо- и машиностроения, телекоммуникаций, программного обеспечения и технологий, в том числе космических (за исключением необходимых для работы МКС), а также сенсоры, лазеры и другое оборудование. Для вывоза такой техники потребуется особое разрешение американских властей.
Свое решение ведомство обосновало Стратегией национальной безопасности США, согласно которой Москва и Пекин "поддерживают диктатуру в Венесуэле и стремятся расширить военные связи и военные продажи по всему региону".
Попытка госпереворота в Венесуэле
В начале 2019 года в Венесуэле начались протесты
против Николаса Мадуро
вскоре после приведения его к присяге. Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства на том основании, что был спикером парламента в момент "государственного переворота". Некоторые европейские страны и США признали его президентом.
Россия, Китай, Турция и ряд других государств поддержали Мадуро как легитимного главу государства. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Позднее Гуаидо признал провал попытки осуществить госпереворот в стране. В январе этого года его сняли с поста руководителя Национальной ассамблеи Венесуэлы.