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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-04-27T17:07
https://ria.ru/20200427/1570640858.html
США ужесточат правила экспорта продукции двойного назначения в Россию
https://cdn23.img.ria.ru/images/148600/89/1486008922_0:86:3156:1861_1036x0_80_0_0_e3d8299770eea34e29c4bb791cb7842e.jpg
РИА Новости

США ужесточат правила экспорта продукции двойного назначения в Россию

17:07 27.04.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВашингтон
Вашингтон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Вашингтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 27 апр – РИА Новости. Бюро по промышленности и безопасности министерства торговли США подготовило поправки в действующий порядок экспортного контроля, ужесточающие правила экспорта в Россию, Китай и Венесуэлу товаров, которые могут быть использованы военными или в военных целях. Соответствующий документ размещен для предварительного ознакомления в электронной базе данных "Федеральный реестр", официально он будет опубликован 28 апреля.
В качестве обоснования решения в документе называется Стратегия национальной безопасности США, в которой указывается, что Россия и Китай "поддерживают диктатуру в Венесуэле и стремятся расширить военные связи и военные продажи по всему региону".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
23 апреля, 17:35Попытка госпереворота в Венесуэле
В МИД заявили о готовности к диалогу с США по Венесуэле
В перечень товаров, для экспорта которых в указанные страны требуется особое разрешение властей США, включены десятки новых позиций в области приборо- и машиностроения, телекоммуникаций, программного обеспечения и технологий, в том числе космических (за исключением необходимых для работы Международной космической станции), сенсоры, лазеры и другое оборудование, машины и материалы, которые могут быть использованы в военных целях.
В Венесуэле в начале 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
27 апреля, 13:47
Лавров надеется, что Россия и США решат разногласия
153910514
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоМинистерство торговли СШАНиколас МадуроМеждународная космическая станция (МКС)МоскваВенесуэлаСШАВ мире
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