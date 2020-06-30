Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573661210.html
Клинические исследования вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля
Исследование вакцины от коронавирусной инфекции на людях в центре "Вектор" планируется начать 15 июля, добровольцы уже отобраны, заявил генеральный директор... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:10
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
здоровье - общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_0:320:3070:2047_1400x0_80_0_0_5062c3b0bae8537c3fa7a4fa42efa88a.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_317:0:3046:2047_1400x0_80_0_0_03cb2fd94c8c135ebe9cad5a34d0c29c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568746282_1098:714:2431:2047_1400x0_80_0_0_2aebe16a8eeccbdd6b8c7f637be14bf2.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", здоровье - общество

Клинические исследования вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля

09:07 30.06.2020 (обновлено: 13:10 30.06.2020)
3163
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории готовит препарат для исследования
Сотрудник лаборатории готовит препарат для исследования
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Сотрудник лаборатории готовит препарат для исследования. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Исследование вакцины от коронавирусной инфекции на людях в центре "Вектор" планируется начать 15 июля, добровольцы уже отобраны, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев. Уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Он уточнил, что первый этап клинических исследований закончится в сентябре, и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация.
"Важно отметить, что наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде", - подчеркнул Максютов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.
Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
8000017
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Здоровье - Общество
Рекомендуем
Ученый держит поросенка, Китай
Китайские ученые обнаружили штамм гриппа, способный вызвать пандемию
Сотрудник лаборатории
"Вектор" тестирует вакцину от COVID на четырех видах животных вместо двух
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Роспотребнадзор прокомментировал сообщения о мутации коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудники центра "Вектор" испытают на себе вакцину от коронавируса
Пустые парты в школьном классе
В Минпросвещения назвали дату начала учебного года
Отдыхающие у памятника затопленным кораблям в Севастополе
Делегация депутатов Европарламента посетит Крым с трехдневным визитом
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США ужесточили экспортные ограничения против России
Главный врач московской больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с COVID-19
Девушка за ноутбуком
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Раковая клетка
Российские ученые предложили способ выявления рака почек на ранней стадии
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 8298
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 19,5 миллионов тестов на COVID-19
Медики
Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния