Клинические исследования вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Исследование вакцины от коронавирусной инфекции на людях в центре "Вектор" планируется начать 15 июля, добровольцы уже отобраны, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев. Уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что первый этап клинических исследований закончится в сентябре, и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация.
"Важно отметить, что наблюдение за добровольцами останется и в пострегистрационном периоде", - подчеркнул Максютов.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.
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