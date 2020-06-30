Клинические исследования вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля

"Мы ожидаем начало клинических исследований 15 июля. В клинических исследованиях примут участие 300 добровольцев. Уже проведена работа по их отбору, они полностью соответствуют всем требованиям", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что первый этап клинических исследований закончится в сентябре, и при получении хороших результатов по безвредности и иммуногенности вакцины начнется ее регистрация.