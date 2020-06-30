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В Минпросвещения назвали дату начала учебного года
Учебный год начнется 1 сентября по плану, и дети пойдут в школу как обычно, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 30.06.2020
2020-07-01T06:10
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
анна попова
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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https://ria.ru/20200618/1573156139.html
это правильно, про это нужно писать и озвучивать ....... а то столько всякой глупости в сети
35
Вторая волна может начаться раньше 1 сентября, поэтому называть эту дату началом учебного года ещё рано.
33
5
россия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), анна попова, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), школа, общество

В Минпросвещения назвали дату начала учебного года

09:06 30.06.2020 (обновлено: 06:10 01.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Уницын / Перейти в фотобанкПустые парты в школьном классе
Пустые парты в школьном классе
© РИА Новости / Антон Уницын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Учебный год начнется 1 сентября по плану, и дети пойдут в школу как обычно, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире канала "Россия 24".
"Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся. Готовятся и сами дети. Они соскучились по школе. Готовятся учителя — они тоже хотят увидеть своих учеников", — пояснил он.
Кравцов добавил, что с учетом ситуации с коронавирусной инфекцией меры по эпидемиологической защите будут усилены.
"Сегодня такая работа с регионами идет", — заявил Кравцов.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что существует высокая доля уверенности, что российские школьники вернутся за парты в начале сентября. По ее словам, уже подготовлены специальные рекомендации по организации учебного процесса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Анна ПоповаСергей КравцовФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ШколаОбщество
Популярные комментарии
это правильно, про это нужно писать и озвучивать ....... а то столько всякой глупости в сети
30 июня, 09:43
Андрей Филин
2610017
Вторая волна может начаться раньше 1 сентября, поэтому называть эту дату началом учебного года ещё рано.
30 июня, 10:46
Leonid
2201217
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