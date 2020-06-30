https://ria.ru/20200630/1573661043.html
В Минпросвещения назвали дату начала учебного года
Учебный год начнется 1 сентября по плану, и дети пойдут в школу как обычно, заявил глава Министерства просвещения Сергей Кравцов в эфире канала "Россия 24". РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:06
2020-07-01T06:10
социальный навигатор
сн_образование
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
анна попова
сергей кравцов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_5758ff97082c810170f737ac841f44c9.jpg
https://ria.ru/20200618/1573156139.html
Андрей Филин
это правильно, про это нужно писать и озвучивать ....... а то столько всякой глупости в сети
35
Leonid
Вторая волна может начаться раньше 1 сентября, поэтому называть эту дату началом учебного года ещё рано.
33
5
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_0:158:3077:1889_1400x0_80_0_0_5758ff97082c810170f737ac841f44c9.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_fb1fdb36acf11ee8049cfd273d81b62c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/148785/76/1487857686_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_39ada1ea84e269a0204ec821e3365324.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), анна попова, сергей кравцов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), школа, общество