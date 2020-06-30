Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.

Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы Нижегородской области . Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 10:00 25 июня по 20:00 30 июня.

К утру вторника, за 11 часов до окончания электронного голосования, его участниками стали свыше 1 миллиона 71 тысячи человек, это 90% общей явки. Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек.