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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573660818.html
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:24
москва
нижегородская область
голосование по поправкам в конституцию
россия
конституция рф
общество
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https://ria.ru/20200630/1573655778.html
1
москва
нижегородская область
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573533348_0:0:3038:1709_1400x0_80_0_0_dfda807caaf1606d52cd5dec8a6ff986.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, нижегородская область, россия, конституция рф, общество

Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%

09:02 30.06.2020 (обновлено: 11:24 30.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка за ноутбуком
Девушка за ноутбуком
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка за ноутбуком. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам к Конституции РФ достигла 90%, следует из данных электронного штаба по наблюдению за голосованием.
Принять участие в дистанционном голосовании могут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ проходит с 10:00 25 июня по 20:00 30 июня.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Вчера, 02:13Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова назвала фейки о голосовании "хорошо подготовленной акцией"
К утру вторника, за 11 часов до окончания электронного голосования, его участниками стали свыше 1 миллиона 71 тысячи человек, это 90% общей явки. Всего на электронное голосование зарегистрированы 1 190 726 человек.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране.
Голосование по поправкам к Конституции: день шестой
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

Мужчина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

Информационные плакаты на избирательном участке №922 во Владивостоке
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества / Перейти в фотобанк

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

Директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

Мужчина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

Женщина на избирательном участке по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ во Владивостоке
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанк

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Москве
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

Женщине измеряют температуру при входе на избирательный участок во Владивостоке, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанк

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке во Владивостоке
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Избиратели голосуют в Новосибирске.

Избиратели на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №322 в Казани
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

Женщина на избирательном участке в Новосибирске, где проходит голосование по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
1 из 14

Более половины россиян планируют проголосовать по поправкам до 30 июня включительно.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
2 из 14

Треть граждан собираются прийти на участки первого июля.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
3 из 14

Информационные плакаты на избирательном участке во Владивостоке.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
4 из 14

Директор Службы внешней разведки, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Российского исторического общества
Перейти в фотобанк
5 из 14

Большинство россиян, говорящих об участии в голосовании, считают, что для них это возможность повлиять на будущее страны, показывают социологические опросы.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
6 из 14

Для 76 процентов голосование — это возможность защитить собственные интересы и интересы их семей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
7 из 14

Более 70 процентов опрошенных согласны с тем, что голосование — это гражданский долг человека.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
8 из 14

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко голосует на избирательном участке в Москве.

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
9 из 14

По мнению подавляющего большинства респондентов, на голосование придет много людей.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
10 из 14

Большинство людей примут участие добровольно, считают 81 процент россиян.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
11 из 14

Избиратели голосуют в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
12 из 14

Голосование на избирательном участке № 322 в Казани.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
13 из 14

Избирательный участок № 1920 в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
14 из 14

Женщина на избирательном участке в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
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Голосование по поправкам в КонституциюМоскваНижегородская областьРоссияКонституция РФОбщество
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