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"Росатом" раскритиковал идею сократить господдержку квантовых вычислений
Предложение Минкомсвязи РФ по сокращению на 50% госфинансирования на развитие квантовых вычислений в 2020 году может негативно повлиять на планы по созданию... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:01
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российский квантовый центр, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), московский физико-технический институт, мисис, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии

"Росатом" раскритиковал идею сократить господдержку квантовых вычислений

09:01 30.06.2020
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© Фото : РКЦЛаборатория квантовой оптики в Российском Квантовом Центре
Лаборатория квантовой оптики в Российском Квантовом Центре
© Фото : РКЦ
Лаборатория квантовой оптики в Российском Квантовом Центре. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Предложение Минкомсвязи РФ по сокращению на 50% госфинансирования на развитие квантовых вычислений в 2020 году может негативно повлиять на планы по созданию квантового компьютера к 2024 году, так как в текущем году запланирована закупка необходимого оборудования на 4,7 миллиарда рублей, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости отзыве Росатома.
Отзыв Росатома был направлен профильной рабочей группе АНО "Цифровая экономика" 3 июня. Он относится к предложению Минкомсвязи России по актуализации паспорта федерального проекта "Цифровые технологии": ведомство в частности предлагает сократить на 50% объем господдержки направления "Квантовые вычисления" в 2020 году с переносом части средств на 2022 год.
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"Сокращение финансирования 2020 года по этому направлению приведет к невозможности реализации заявленных в дорожной карте целей создания к 2024 году 100-кубитного квантового компьютера, так как основная задача дорожной карты 2020 года - закупка оборудования лабораторий для выполнения дальнейших работ. Общий необходимый бюджет в 2020 году составляет 5,72 миллиарда рублей, из которых бюджет на закупку оборудования для высокотехнологичного направления "Квантовые вычисления" составляет 4,7 миллиарда рублей", - говорится в документе.
"Необходимость построения полного стека технологий квантового компьютера от аппаратного до программного уровня не позволяет исключать отдельные технологические направления. В связи с этим бюджетное финансирование в размере 3,7 миллиарда рублей является критически необходимым именно в 2020 году", - отметили в корпорации.
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Проект по созданию российского квантового компьютера реализуется в рамках подписанного в 2019 году соглашения о намерениях между правительством РФ и Росатомом о развитии высокотехнологичной области "Квантовые вычисления". Проект рассчитан на срок до 2024 года. Он объединит усилия ключевых организаций и команд в России, занимающихся разработками в области квантовых вычислений, а также потенциальных пользователей квантовых технологий.
В Росатоме разработкой квантовых вычислителей занимается "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики имени Духова" (ВНИИА, Москва). Над созданием квантового компьютера работают также ученые МГУ имени Ломоносова, МФТИ, НИТУ "МИСиС", Научно-образовательного центра "Функциональные микро/наносистемы", Физического института имени Лебедева, Российского квантового центра и ряда институтов. В Росатоме создан проектный офис по квантовым вычислениям, а при госкорпорации создан экспертный совет, в который вошли ведущие российские исследователи и эксперты в этой области.
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