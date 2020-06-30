Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573660638.html
В Южной Корее выявили 43 новых случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12800, выздоровели 11537, сообщила организация Центров по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822296_0:65:3071:1792_1400x0_80_0_0_c7def36f21eba6257c29da27a40950ad.jpg
https://ria.ru/20200612/1572852941.html
https://ria.ru/20200616/1573006608.html
кенгидо
южная корея
сеул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/156382/22/1563822296_0:65:3071:1792_1400x0_80_0_0_c7def36f21eba6257c29da27a40950ad.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156382/22/1563822296_276:0:3007:2048_1400x0_80_0_0_729d79aedcbfde5985b6bb6d23e5712b.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156382/22/1563822296_617:0:2665:2048_1400x0_80_0_0_5bf96a4525889ea9df375ba592c3046a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул, в мире

В Южной Корее выявили 43 новых случая COVID-19

08:55 30.06.2020
326
© AP Photo / Ahn Young-joonЮжная Корея
Южная Корея
© AP Photo / Ahn Young-joon
Южная Корея. Архивное фото
СЕУЛ, 30 июн – РИА Новости. Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12800, выздоровели 11537, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
Прохожие гуляют по скверу у Чистых прудов в Москве
12 июня, 13:37Распространение нового коронавируса
Названы признаки второй волны коронавируса
По данным KCDC, 23 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 20 завезены из-за границы. По семь случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо и Сеуле, остальные по всей стране. 13 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 108 человек, общее число выздоровевших выросло до 11537, что составляет 90,1%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,27 миллиона человек.
Врач в госпитале COVID-19
16 июня, 15:15Распространение нового коронавируса
У беременных с COVID-19 обнаружили симптомы опасной патологии
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1583 случая завезли из-за границы, из них примерно 77% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 724 зараженных.
В Сеуле уже 210 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 31 заболевшего обнаружили среди прихожан одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви около двух тысяч верующих, карантинные власти в связи с этими случаями проверили на коронавирус уже около 1600 человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
030000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КенгидоЮжная КореяСеулВ мире
Рекомендуем
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
На Украине за сутки умерли 12 пациентов с коронавирусом
Медицинский работник достает биоматериал из контейнера для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
В России провели более 19,5 миллионов тестов на COVID-19
Лаборатория квантовой оптики в Российском Квантовом Центре
"Росатом" раскритиковал идею сократить господдержку квантовых вычислений
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков
Президент Киргизии пообещал партиям равные условия на выборах в парламент
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Южной Корее начали тестирование на наличие антител к коронавирусу
Прохожие на улице Инсандонг в Сеуле
В Южной Корее выявили 42 новых случая COVID-19
Медицинские работники в спортивном центре Guang'an, где проходит тестирование людей на коронавирус, живущих рядом или посещающих рынок Синьфади
В Китае выявили 19 новых случаев COVID-19
Девушка за ноутбуком
Общая явка на электронное голосование по поправкам достигла 90%
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Депутат призвал ГП и СК проверить деятельность схиигумена Сергия на Урале
Сотрудник лаборатории
"Вектор" тестирует вакцину от COVID на четырех видах животных вместо двух
Полиция и скорая помощь в Южной Корее
На южнокорейский остров Чеджу обрушились ливни, паводки и сильный ветер
Женщина в защитной маске проходит мимо граффити после ослабления карантинных мер в Мумбаи
В Индии число случаев COVID-19 достигло 566 840
Сотрудник лаборатории готовит препарат для исследования
Клинические исследования вакцины от COVID-19 планируют начать 15 июля
Анализ на коронавирус
В России зарегистрировали более 60 тестов для диагностики COVID-19
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Воронежской области число случаев COVID-19 превысило 7,5 тысячи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43В Германии выявили 466 новых случаев COVID-19
06:42В Южной Корее зафиксировали 51 случай COVID-19
06:41В Приамурье сняли ограничение на въезд в город Свободный
06:40Эксперт рассказал, с кого должны начать вакцинацию от COVID-19
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
Лента новостейМолния