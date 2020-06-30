https://ria.ru/20200630/1573660638.html
В Южной Корее выявили 43 новых случая COVID-19
Южная Корея зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12800, выздоровели 11537, сообщила организация Центров по... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:55
2020-06-30T08:55
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кенгидо
южная корея
сеул
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, кенгидо, южная корея, сеул, в мире
СЕУЛ, 30 июн – РИА Новости. Южная Корея
зарегистрировала 43 новых случая COVID-19 за сутки, общее число инфицированных выросло до 12800, выздоровели 11537, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
С начала мая в Южной Корее все новые локальные кластеры COVID-19 и рост количества завозных случаев вызывают периодические скачки ежедневного числа зараженных. Так, 20 июня оно достигало 67, а 22 июня – 17 человек. В среднем ежедневное количество новых зараженных держится в коридоре 30-60 человек.
По данным KCDC, 23 из числа новых случаев имеют локальное происхождение, а 20 завезены из-за границы. По семь случаев были зафиксированы в провинции Кёнгидо
и Сеуле
, остальные по всей стране. 13 зараженных выявили на карантинном досмотре.
За прошедшие сутки из больниц выписаны 108 человек, общее число выздоровевших выросло до 11537, что составляет 90,1%. Число жертв достигло уже 282 человек. Всего Южная Корея проверила на коронавирус уже почти 1,27 миллиона человек.
Более 5,2 тысячи человек среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". По меньшей мере 1583 случая завезли из-за границы, из них примерно 77% - южнокорейские граждане. На карантинном досмотре еще при въезде в страну выявили в общем 724 зараженных.
В Сеуле уже 210 человек заразились на фирме сырья для биодобавок, ещё 31 заболевшего обнаружили среди прихожан одной из церквей в районе Кванак. Всего в церкви около двух тысяч верующих, карантинные власти в связи с этими случаями проверили на коронавирус уже около 1600 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.