В России зарегистрировали более 60 тестов для диагностики COVID-19

"Сейчас в России зарегистрировано более 60 наборов для выявления коронавирусной инфекции, и основную нагрузку по диагностике взяли на себя лаборатории Роспотребнадзора, частные лабораторные центры и лаборатории медицинских организаций в регионах", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости.