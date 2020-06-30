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Распространение нового коронавируса
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В России зарегистрировали более 60 тестов для диагностики COVID-19
Более 60 наборов для выявления коронавирусной инфекции зарегистрированы в России, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:05
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коронавирус covid-19
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", общество

В России зарегистрировали более 60 тестов для диагностики COVID-19

08:49 30.06.2020 (обновлено: 11:05 30.06.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкАнализ на коронавирус
Анализ на коронавирус
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Анализ на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Более 60 наборов для выявления коронавирусной инфекции зарегистрированы в России, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Сейчас в России зарегистрировано более 60 наборов для выявления коронавирусной инфекции, и основную нагрузку по диагностике взяли на себя лаборатории Роспотребнадзора, частные лабораторные центры и лаборатории медицинских организаций в регионах", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что в сейчас центре продолжают работать над созданием чувствительных и специфичных экспресс-тестов для выявления коронавируса.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияГосударственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Общество
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