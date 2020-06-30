https://ria.ru/20200630/1573660246.html
"Вектор" тестирует вакцину от COVID на четырех видах животных вместо двух
Вакцину от коронавирусной инфекции в центре "Вектор" испытывают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендуется, чтобы убедиться в ее эффективности и РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:34
2020-06-30T11:03
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1400x0_80_0_0_7835596e43efd8f9bfe55bdf0f4697d6.jpg
https://ria.ru/20200627/1573545215.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_0:255:3014:1950_1400x0_80_0_0_7835596e43efd8f9bfe55bdf0f4697d6.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_142:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_08c1f30662f553db5001b75365532075.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570152016_807:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_fc09e9aebbf7f1034a196c20cba20f55.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", татьяна голикова, общество