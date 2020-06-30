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"Вектор" тестирует вакцину от COVID на четырех видах животных вместо двух
Вакцину от коронавирусной инфекции в центре "Вектор" испытывают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендуется, чтобы убедиться в ее эффективности и РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T11:03
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ринат максютов
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государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "вектор", татьяна голикова, общество

"Вектор" тестирует вакцину от COVID на четырех видах животных вместо двух

08:34 30.06.2020 (обновлено: 11:03 30.06.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник лаборатории
Сотрудник лаборатории
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник лаборатории. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Вакцину от коронавирусной инфекции в центре "Вектор" испытывают на четырех видах животных, а не на двух, как рекомендуется, чтобы убедиться в ее эффективности и безопасности при сжатых сроках, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Несмотря на рекомендации национального законодательства использовать не менее двух видов животных для оценки иммуногенности, "Вектор", понимая важность создания эффективного препарата, испытывает вакцины на четырех видах животных", - рассказал Максютов в интервью РИА Новости.
Он уточнил, что оценка безвредности вакцины проводится на мышах, морских свинках, кроликах и на приматах.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одним из лидеров по созданию вакцины от коронавируса.
Сотрудница лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи
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Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Государственный научный центр вирусологии и биотехнологий "Вектор"Татьяна ГоликоваОбщество
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