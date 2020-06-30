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Распространение нового коронавируса
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В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 8298
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 267 человек и достигло 8298, сообщила во вторник пресс-служба министерства РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:13
распространение нового коронавируса
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 8298

08:13 30.06.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваСитуация с коронавирусом в Узбекистане
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Ситуация с коронавирусом в Узбекистане. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 30 июн - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 267 человек и достигло 8298, сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру понедельника число зарегистрированных случаев составляло 8031, 22 пациента скончались, 5329 выздоровели. Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией.
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"По состоянию на 30 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8298", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.
В понедельник также было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 24 человека.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5496. В понедельник из больниц были выписаны 167 человек, в воскресенье – 89, в субботу - 202. Сейчас на лечении находятся 2778 пациентов с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом.
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Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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