В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 8298

"По состоянию на 30 июня 2020 года 10.00 (08.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8298", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

В понедельник также было зафиксировано два случая смерти пациентов с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 24 человека.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5496. В понедельник из больниц были выписаны 167 человек, в воскресенье – 89, в субботу - 202. Сейчас на лечении находятся 2778 пациентов с COVID-19, в том числе 19 - в тяжелом состоянии, шесть - в крайне тяжелом.