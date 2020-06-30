Украинские силовики сообщили о 12 обстрелах в Донбассе за сутки

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики сообщили во вторник, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.

Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook , ополченцы за сутки "12 раз нарушили режим прекращения огня".

"Двое украинских защитников получили ранения", - добавляется в сообщении.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.