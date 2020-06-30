https://ria.ru/20200630/1573659391.html
Украинские силовики сообщили о 12 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили во вторник, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:55
2020-06-30T07:55
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:3926:2208_1400x0_80_0_0_7151dbb5591fe63fae3ff88e683d290a.jpg
https://ria.ru/20200629/1573631223.html
https://ria.ru/20200629/1573630569.html
1
луганская народная республика
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_0:0:3926:2208_1400x0_80_0_0_7151dbb5591fe63fae3ff88e683d290a.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_7:0:4106:3074_1400x0_80_0_0_e570f1c47cca59f0faaa33854b665105.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/148492/74/1484927450_85:0:3159:3074_1400x0_80_0_0_e4f54bedb328cb2e6563b78da0fdf45b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, ситуация на украине, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире