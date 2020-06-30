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Украинские силовики сообщили о 12 обстрелах в Донбассе за сутки
Украинские силовики сообщили во вторник, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:55
ситуация в днр и лнр
ситуация на украине
луганская народная республика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Украинские силовики сообщили о 12 обстрелах в Донбассе за сутки

07:55 30.06.2020
488
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Украинские военные в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские силовики сообщили во вторник, что зафиксировали 12 обстрелов своих позиций в Донбассе за минувшие сутки.
Как говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил Украины, опубликованном в Facebook, ополченцы за сутки "12 раз нарушили режим прекращения огня".
"Двое украинских защитников получили ранения", - добавляется в сообщении.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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