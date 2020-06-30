В Петербурге горит склад на площади 2,3 тысячи "квадратов"

"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдается горение ангара, существует угроза распространения. По предварительной информации общая площадь пожара составляет 2300 квадратных метров. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что к ликвидации пожара привлечено 113 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС – 68 человека и 17 единиц техники.