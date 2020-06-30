https://ria.ru/20200630/1573659336.html
В Петербурге горит склад на площади 2,3 тысячи "квадратов"
Склад загорелся на территории промзоны в Санкт-Петербурге на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:52
2020-06-30T09:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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https://ria.ru/20200629/1573653909.html
красногвардейский район
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия