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В Петербурге горит склад на площади 2,3 тысячи "квадратов"
Склад загорелся на территории промзоны в Санкт-Петербурге на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T09:11
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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красногвардейский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге горит склад на площади 2,3 тысячи "квадратов"

07:52 30.06.2020 (обновлено: 09:11 30.06.2020)
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© Фото : МЧС РФСотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара на складе в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Склад загорелся на территории промзоны в Санкт-Петербурге на площади 2,3 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС России.
По информации ведомства, во вторник утром поступила информация о пожаре в Санкт-Петербурге по адресу Красногвардейский район, Пискаревский проспект, дом 150, корпус 2, Таможенный терминал. Сообщалось, что горит склад на территории промзоны.
"На момент прибытия первого пожарного подразделения наблюдается горение ангара, существует угроза распространения. По предварительной информации общая площадь пожара составляет 2300 квадратных метров. Сведения о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что к ликвидации пожара привлечено 113 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС – 68 человека и 17 единиц техники.
"В готовности к применению вертолет Ми-8, также планируется прибытие пожарного поезда", - добавляется в сообщении.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Красногвардейский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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