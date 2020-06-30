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В Гонконге прокомментировали возможные санкции США и других стран
Гонконг не пугают санкции США и других стран, заявила на пресс-конференции во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:32
кэрри лэм
майк помпео
министерство торговли сша
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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кэрри лэм, майк помпео, министерство торговли сша, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире

В Гонконге прокомментировали возможные санкции США и других стран

07:32 30.06.2020
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© aaron tam / AFP Виды Гонконга
Виды Гонконга
© aaron tam / AFP
ПЕКИН, 30 июн – РИА Новости. Гонконг не пугают санкции США и других стран, заявила на пресс-конференции во вторник глава администрации Гонконга Кэрри Лэм.
Ранее министерство торговли США сообщило о приостановке с понедельника действия преференциального режима отношений с Гонконгом, включая действие исключений из ограничений на экспорт. Госсекретарь США Майк Помпео в свою очередь объявил, что Вашингтон с понедельника прекращает поставки продукции оборонного сектора и двойного назначения в Гонконг.
"Многие из наших отраслей, использующие эту продукцию (двойного назначения – ред.), вероятно, смогут найти альтернативу, влияние на Гонконг будет весьма незначительным", - заявила Лэм.
"Никакие санкции не могут нас напугать, психологически мы подготовлены", - отметила она.
Лэм добавила, что в случае необходимости в ответ на подобные ограничительные меры других стран центральное правительство Китая, вероятно, предпримет надлежащие контрмеры, и если Пекину для их реализации на дипломатическом уровне будет необходимо содействие Гонконга, то он это содействие непременно получит.
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Гонконгские СМИ во вторник утром сообщили, что постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, единогласно одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Также в СМИ появлялись предположения, что закон вступит в силу 1 июля - в день 23-й годовщины передачи Гонконга под юрисдикцию Китая. Официального подтверждения этих двух сообщений пока не поступало ни из Пекина, ни от местных властей Гонконга.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
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В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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Кэрри ЛэмМайк ПомпеоМинистерство торговли СШАВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайСШАВ мире
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