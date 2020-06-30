В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

"С 10 июня 2020 года мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысяч новых случаев таких пневмоний в день. Соответственно, нашими экспертами в области эпидемиологии были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации", - сказал Цой на совещании с президентом.

По его словам, при первом сценарии без строгого карантина в Казахстане к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации, а потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч. Второй сценарий предусматривает введение двухнедельного национального локдауна, тогда будет регистрироваться до 7 тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации, а потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч коек.