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Распространение нового коронавируса
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В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19
Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:21
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
касым-жомарт токаев
казахстан
в мире
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коронавирус covid-19, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

В Казахстане предлагают ввести карантин на месяц из-за COVID-19

07:21 30.06.2020
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© Sputnik / Перейти в фотобанкБлокпост в Казахстане
Блокпост в Казахстане
© Sputnik
Перейти в фотобанк
Блокпост в Казахстане
НУР-СУЛТАН, 30 июн - РИА Новости. Необходимо ввести карантин на четыре недели в Казахстане, чтобы сдержать темпы распространения коронавируса в республике, заявил министр здравоохранения страны Алексей Цой.
В Казахстане подтверждено более 21,8 тысячи случаев коронавируса, более 13 тысяч пациентов выздоровели, зарегистрировано 188 летальных случаев. В республике с недавнего времени отдельно считают бессимптомных носителей коронавируса, их в стране более 17,6 тысячи. В понедельник президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел совещание по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции, где раскритиковал работу ряда чиновников.
"С 10 июня 2020 года мы наблюдаем значительный рост пневмоний с выраженной клиникой COVID-19 и отрицательным результатом теста ПЦР. В последние дни регистрация дошла до 2,5 тысяч новых случаев таких пневмоний в день. Соответственно, нашими экспертами в области эпидемиологии были составлены прогнозы количества случаев и необходимой инфраструктуры по трем основным сценариям развития эпидемиологической ситуации", - сказал Цой на совещании с президентом.
По его словам, при первом сценарии без строгого карантина в Казахстане к концу августа каждый день будет регистрироваться 27 тысяч случаев COVID-19, требующих госпитализации, а потребность в инфекционных и провизорных койках оценивается как 300 тысяч. Второй сценарий предусматривает введение двухнедельного национального локдауна, тогда будет регистрироваться до 7 тысяч случаев в день, нуждающихся в госпитализации, а потребность в коечном фонде на конец августа составит 80 тысяч коек.
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"Третий сценарий показывает развитие эпидемии, если будет наложен четырехнедельный локдаун, тогда на конец августа будут регистрироваться 2,5 тысячи случаев в день, требующих госпитализации, потребность в койках возрастет до 30 тысяч, что в целом соответствует текущей ситуации. При этом данный прогноз считаем наиболее эффективным с точки зрения существования разрыва цепи заражения среди населения, а также подготовки соответствующей инфраструктуры", - заявил Цой.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Касым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
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