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Белый дом приветствовал отказ суда пересмотреть четыре смертных приговора
Белый дом приветствовал отказ Верховного суда пересмотреть четыре смертных приговора. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:14
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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дональд трамп, сша, в мире

Белый дом приветствовал отказ суда пересмотреть четыре смертных приговора

07:14 30.06.2020
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© РИА Новости / Михаил Тургиев / Перейти в фотобанкБелый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
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Белый дом в Вашингтоне, официальная резиденция президента США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Белый дом приветствовал отказ Верховного суда пересмотреть четыре смертных приговора.
"Верховный суд сегодня справедливо отверг еще одну попытку избежать правосудия со стороны четырех заключенных, ожидающих очереди на казнь. Каждый из этих четверых обвиняется в ужасных насильственных злодеяниях, включая жестокое изнасилование и убийство детей", - заявила пресс-секретарь президента США Кейли Макинани.
Она напомнила, что каждый из подававших апелляцию преступников был осужден более 15 лет назад. Их казнь, по мнению Макинани, будет справедливой.
Решение Верховного суда в понедельник открыло федеральным властям путь к тому, чтобы привести к исполнению первые смертные приговоры с 2003 года. Четверо заключенных пытались опротестовать правила применения летальных инъекций, используемых при казнях. Однако Верховный суд оставил в силе решение суда низшей инстанции о том, что казни можно привести в исполнение.
Администрация Дональда Трампа в 2019 году заявила, что намерена возобновить смертную казнь на федеральном уровне. На тот момент казни в федеральных тюрьмах ожидали 62 человека. Этот лишь небольшая часть осужденных, ожидающих казни в США, поскольку подавляющее их большинство находится в юрисдикции штатов, а не федерального правительства.
Логотип ОБСЕ
19 июня, 13:10
В ОБСЕ прокомментировали решение США по возобновлению смертной казни
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