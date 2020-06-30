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Япония сожалеет о принятии Китаем закона по Гонконгу
Япония сожалеет о принятии Китаем нового закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T07:08
ёсихидэ суга
гонконг
китай
япония
в мире
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ёсихидэ суга, гонконг, китай, япония, в мире

Япония сожалеет о принятии Китаем закона по Гонконгу

07:08 30.06.2020
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© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
Токийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
ТОКИО, 30 июн - РИА Новости. Япония сожалеет о принятии Китаем нового закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга.
Как ранее сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на осведомленные источники, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, во вторник единогласно одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
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"То, что, несмотря на серьезную озабоченность мирового сообщества и населения Гонконга, он был принят, вызывает сожаление. Принцип "одна страна – две системы" крайне важен для нашей страны, поддерживающей тесные экономические и гуманитарные связи с Гонконгом. Позиция нашей страны, которая заключается во внимательном отношении к тому, чтобы Гонконг на основе принципа "одна страна – две системы" сохранил свободный и открытый строй и развивался стабильно и демократически, остается неизменной. Принятие закона наносит ущерб принципам мирового сообщества и принципу "она страна – две системы", поэтому в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами мы будем реагировать соответствующим образом", - сказал Суга.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва 28 мая приняли "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". В нем обозначены правила предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность. Критики закона считают, что он подрывает принцип автономии Гонконга.
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Ёсихидэ СугаГонконгКитайЯпонияВ мире
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