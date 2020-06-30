Япония сожалеет о принятии Китаем закона по Гонконгу

Как ранее сообщила телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на осведомленные источники, постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, во вторник единогласно одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге. Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

"То, что, несмотря на серьезную озабоченность мирового сообщества и населения Гонконга, он был принят, вызывает сожаление. Принцип "одна страна – две системы" крайне важен для нашей страны, поддерживающей тесные экономические и гуманитарные связи с Гонконгом. Позиция нашей страны, которая заключается во внимательном отношении к тому, чтобы Гонконг на основе принципа "одна страна – две системы" сохранил свободный и открытый строй и развивался стабильно и демократически, остается неизменной. Принятие закона наносит ущерб принципам мирового сообщества и принципу "она страна – две системы", поэтому в тесном сотрудничестве с заинтересованными странами мы будем реагировать соответствующим образом", - сказал Суга.