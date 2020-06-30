Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", — рассказал он в интервью РИА Новости.
Максютов уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, всего более 100 сотрудников.
"Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность", — отметил он.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одними из лидеров по созданию вакцины от COVID-19.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек умерли.
В России выявили более 641 тысячи случаев инфицирования, 9166 пациентов скончались.
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