Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов

"Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Максютов уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, всего более 100 сотрудников.

"Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность", — отметил он.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одними из лидеров по созданию вакцины от COVID-19.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек умерли.

В России выявили более 641 тысячи случаев инфицирования, 9166 пациентов скончались.