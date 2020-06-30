Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573658112.html
Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность
Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T13:10
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
татьяна голикова
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://ria.ru/20200630/1573656077.html
https://ria.ru/20200629/1573607636.html
Будет РНК-вакцина, ей разновидности штамма короновируса не имеют значения.
13
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_452224bba28a9374a4971b24ea24493b.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_23:0:2754:2048_1400x0_80_0_0_39812c60b8cd7f9d7d42aab80abe22b8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573119968_512:0:2081:1569_1400x0_80_0_0_8e464a9e2b8bd47c6a546757100acd25.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, татьяна голикова, общество

Три российских прототипа вакцины от COVID-19 показали эффективность

07:01 30.06.2020 (обновлено: 13:10 30.06.2020)
28751
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции успешно прошли испытания, заявил гендиректор центра "Вектор" Ринат Максютов.

"Это наиболее продвинутые с точки зрения полученных результатов препараты", — рассказал он в интервью РИА Новости.

Максютов уточнил, что в центре несколько групп работают над вакцинами нового поколения, всего более 100 сотрудников.
"Самое главное — это обеспечение защиты от болезни у тех, кто будет вакцинирован. Создать безопасный препарат, способный сформировать эту защиту, — это и есть самая большая сложность", — отметил он.
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Вчера, 03:07Распространение нового коронавируса
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова назвала центр "Вектор" одними из лидеров по созданию вакцины от COVID-19.
Пандемия коронавируса охватила почти все страны. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек умерли.
В России выявили более 641 тысячи случаев инфицирования, 9166 пациентов скончались.
Читайте полный текст интервью Рината Максютова >>
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
В лаборатории
29 июня, 10:13Распространение нового коронавируса
Шри-Ланке потребуется помощь России в получении вакцины против COVID-19
2481960627
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Татьяна ГоликоваОбщество
Популярные комментарии
Будет РНК-вакцина, ей разновидности штамма короновируса не имеют значения.
30 июня, 09:12
Эдик Камушкин
420034
Рекомендуем
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ № 15 имени О. М. Филатова
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Зенитный ракетный комплекс С-400
В сенате США предложили выкупить С-400 у Турции за счет бюджета Пентагона
Президент Украины Владимир Зеленский
Депутат Рады: Зеленский может стать последним президентом Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в аэропорту Херсона. 26 июня 2020 года
На улицах Херсона встретились Зеленский и клятва Гитлеру
Солдаты армии США в районе оперативной базы Кушамонд в афганской провинции Пактика
Американцы опять мерят русских по себе — и в ущерб своим интересам
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Худрук МХАТа призвал "поставить на место" Ефремова
Государственный флаг США на здании министерства торговли в Вашингтоне
США ужесточили экспортные ограничения против России
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки
Тина Канделаки высмеяла смартфоны iPhone
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
В деле о ДТП с участием Ефремова появился новый потерпевший
Валентине было всего 20 лет
"Она их знала": что кроется за зверским убийством девушки-сироты в Сибири
Поставка зенитной ракетной системы С-400 в Турцию
В России отреагировали на идею США выкупить С-400 у Турции
Ученый держит поросенка, Китай
Китайские ученые обнаружили штамм гриппа, способный вызвать пандемию
Сотрудники ФСБ во время задержания сторонник запрещенного Исламского государства во Владикавказе
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
Президент США Дональд Трамп на лужайке Белого дома после предвыборного митинга в городе Талса, штат Оклахома
СМИ: Трамп оскорблял и унижал Меркель и Мэй в беседах по телефону
Путин: Мы голосуем за страну, в которой хотим жить
Владимир Путин выступил с обращением к россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в МосквеФинальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж00:55
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39В Китае за сутки выявили три случая COVID-19
06:38В Мексике выявили более 5400 новых случаев COVID-19
06:38В Бразилии число заболевших COVID-19 превысило 1,4 миллиона
06:37В Колумбии выявили почти три тысячи новых случаев COVID-19
06:36В Канаде число заразившихся коронавирусом превысило 104 тысячи человек
06:36В Красноярском крае отменили ограничения, введенные из-за COVID-19
06:29Шредер прокомментировал санкции по "Северному потоку - 2"
06:25В ЕАО более 65% избирателей проголосовали по поправкам в Конституцию
06:25Экс-директор "Уральских пельменей" рассказал о нападках нового главы шоу
06:23В Забайкалье явка на голосовании по поправкам составила 48,94%
06:22В Приамурье явка на голосовании составляет почти 47%
06:21В российском посольстве в Токио началось голосование по поправкам
06:18В Якутии более 40% избирателей уже проголосовали по поправкам
06:17В Приморье свыше половины избирателей проголосовали по поправкам
06:17Адвокат Ефремова ответил на появление нового потерпевшего в деле о ДТП
06:15На Урале открылись участки для голосования по поправкам в конституцию
06:12На Сахалине явка на голосовании по поправкам к Конституции превысила 59%
05:55Ученые предупредили о риске аварий на объектах энергетики из-за жары
05:51В Венесуэле назвали дату парламентских выборов
05:49Более 40 стран сообщили МАГАТЭ, что не зафиксировали выбросов радиации
Лента новостейМолния