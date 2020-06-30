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Помпео назвал "безответственными" встречные меры КНР по ограничению виз
Госсекретарь США Майк Помпео назвал "безответственными" встречные меры Китая по ограничению выдачи виз для американских официальных лиц. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T08:28
майк помпео
гонконг
китай
сша
в мире
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Только американские решения могут быть "ответственными", заявил Помпео. 😂😂😂
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гонконг
китай
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
майк помпео, гонконг, китай, сша, в мире

Помпео назвал "безответственными" встречные меры КНР по ограничению виз

06:53 30.06.2020 (обновлено: 08:28 30.06.2020)
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© REUTERS / Yuri Gripas/PoolГоссекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео во время выступления в Госдепартаменте в Вашингтоне
© REUTERS / Yuri Gripas/Pool
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео назвал "безответственными" встречные меры Китая по ограничению выдачи виз для американских официальных лиц.
"Угрозы Коммунистической партии Китая отомстить, ограничив визы для граждан США, вновь показывает, что Пекин отказывается взять ответственность за собственные решения", - говорится в письменном заявлении Помпео.
Он призвал Китай сохранить привилегии Гонконга в соответствии с условиями передачи этой бывшей британской автономии Пекину.
Ранее Помпео заявил о визовых ограничениях против чиновников компартии Китая за "подрыв автономии Гонконга и нарушение прав человека". Китай в ответ принял решение о визовых ограничениях против американцев, которые, по мнению Пекина, вмешиваются в дела Гонконга.
Вид с набережной на Гонконг
Вчера, 00:55
Минторговли США отменило преференциальный режим для Гонконга
2611411521
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Майк ПомпеоГонконгКитайСШАВ мире
Популярные комментарии
Только американские решения могут быть "ответственными", заявил Помпео. 😂😂😂
30 июня, 07:05
Семен Семеныч
11130000
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