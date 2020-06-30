https://ria.ru/20200630/1573658067.html
Помпео назвал "безответственными" встречные меры КНР по ограничению виз
Госсекретарь США Майк Помпео назвал "безответственными" встречные меры Китая по ограничению выдачи виз для американских официальных лиц. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:53
2020-06-30T08:28
майк помпео
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https://ria.ru/20200630/1573654945.html
Семен Семеныч
Только американские решения могут быть "ответственными", заявил Помпео. 😂😂😂
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/12/1573147318_0:233:3072:1961_1400x0_80_0_0_8cdc90f83df133db3fb198c27638fdf3.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
майк помпео, гонконг, китай, сша, в мире