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Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах
Большинство россиян считают развитие уличной системы видеонаблюдения залогом высокого уровня безопасности, показало исследование компании "Delta Системы... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:17
россия
общество
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, общество

Исследование показало, как россияне относятся к видеонаблюдению на улицах

06:17 30.06.2020
237
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкКамеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
Камеры видеонаблюдения на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большинство россиян считают развитие уличной системы видеонаблюдения залогом высокого уровня безопасности, показало исследование компании "Delta Системы безопасности", имеющееся в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования эксперты опросили в июне более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.
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Согласно ему, большинство россиян воспринимают камеры видеонаблюдения в городе как необходимость. "88% опрошенных высказались в пользу масштабной уличной системы видеонаблюдения, ссылаясь на повышенный уровень безопасности", - говорится в документе.
Негативно к наличию камер видеонаблюдения на улицах, в подъездах и других местах общего пользования отнеслись чуть меньше 6% респондентов.
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"Для себя же граждане охотно выбирают как видеокамеры, так и камеры с фотофиксацией – 49% респондентов готовы установить в собственном доме оба вида наблюдения, 28% отдают предпочтение видеосъемке, а 14% считают, что им достаточно одной лишь тревожной кнопки. Почти половина респондентов (45%) и вовсе убеждена, что любая недвижимость должна быть защищена камерами видеонаблюдения", - пишут эксперты.
Комплексы фото- и видеофиксации нарушений ПДД и камеры городского видеонаблюдения являются элементами "безопасного" и "умного" города. В период самоизоляции в России эти технологии активно использовались во многих регионах для контроля и сдерживания распространения коронавируса (COVID-19), в частности они позволяли отслеживать больных вирусом и контактирующих с ними, а также нарушителей режима самоизоляции.
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12 апреля 2019, 05:22
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1620004
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