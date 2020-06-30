СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге

ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая , одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге , сообщает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на осведомленные источники.

По данным RTHK, законопроект единогласно одобрили все 162 члена ПК ВСНП . Официального подтверждения пока не поступало.

Источники корпорации сообщили, что максимальное наказание, предусмотренное законопроектом, например за сепаратистскую деятельность, предусматривает тюремное заключение сроком гораздо более, чем 10 лет.

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.

Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.

В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.