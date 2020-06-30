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СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге
Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, одобрил законопроект о национальной безопасности в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:28
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40778/68/407786893_0:214:4001:2464_1400x0_80_0_0_8f107cf3628957aabac5352f00c0e6cf.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, в мире

СМИ: парламент Китая одобрил закон о нацбезопасности в Гонконге

05:28 30.06.2020
419
© Alex Ogle / AFPВиды Гонконга
Виды Гонконга
© Alex Ogle / AFP
ПЕКИН, 30 июн - РИА Новости. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей, высшего законодательного органа Китая, одобрил законопроект о национальной безопасности в Гонконге, сообщает во вторник телерадиовещательная корпорация RTHK со ссылкой на осведомленные источники.
По данным RTHK, законопроект единогласно одобрили все 162 члена ПК ВСНП. Официального подтверждения пока не поступало.
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Источники корпорации сообщили, что максимальное наказание, предусмотренное законопроектом, например за сепаратистскую деятельность, предусматривает тюремное заключение сроком гораздо более, чем 10 лет.
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей 13-го созыва приняли 28 мая "Решение о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг". Резолюция делегировала Постоянному комитету ВСНП разработку законопроекта о национальной безопасности специально для Гонконга.
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Законопроект еще на стадии предложения вызвал шквал критики и недовольства среди антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые считают, что он подрывает автономию специального административного района.
В тексте законопроекта четко оговариваются основные обязательства центрального правительства Китая по вопросам, связанным с национальной безопасностью, а также конституционная ответственность Гонконга за поддержание национальной безопасности.
В законопроекте обозначены правила касательно предотвращения, пресечения и наказания совершаемых в Гонконге четырех видов преступлений, включая сепаратистскую деятельность, попытки подрыва государственной власти, террористическую деятельность, вступление в сговор с иностранными государствами или силами, находящимися за границей, с целью поставить под угрозу национальную безопасность.
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Всекитайское собрание народных представителейГонконгКитайВ мире
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