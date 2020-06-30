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Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор
Родственники осужденного педагога из Перми до последнего надеялись, что его оправдают, поскольку они не сомневались в невиновности мужчины, пишет телеканал... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T06:11
россия
пермь
происшествия
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россия, пермь, происшествия

Семья осужденного за насилие учителя в Перми прокомментировала приговор

05:49 30.06.2020 (обновлено: 06:11 30.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток
© РИА Новости / Андрей Старостин
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Родственники осужденного педагога из Перми до последнего надеялись, что его оправдают, поскольку они не сомневались в невиновности мужчины, пишет телеканал "360".
Ранее стало известно, что суд приговорил школьного учителя к 9,5 годам колонии за насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней. Уголовное дело было заведено в середине апреля 2019 года, передано в суд в мае 2020 года. Заседания по делу проходили в закрытом режиме, так как в судебном процессе участвовали школьники.
Родственница осужденного Светлана считает, что мужчину могли обвинить ради личной выгоды. По ее мнению, с педагога, вероятно, хотела потребовать деньги семья девочки.

"Я знаю, что у этой девочки семья неблагополучная: у нее мама одна, а папа вроде как сидит", — утверждает она.

Женщина не понимает, почему разбирательство тянулось так долго, если доказательства того, что мужчина домогался к школьнице, действительно были. Она отметила, что педагога поддерживают многие ученики и выпускники.

"Это очень жестоко. Он столько лет ребятам посвятил. Он не такой человек, для него все дети как свои родные. Он не мог так поступить", — заключила женщина.

Ранее на сайте Change.org появилась петиция в поддержку педагога, которую подписали более 800 человек. Авторы обращения предполагают, что в основу обвинения легли ничем не подтвержденные слова одной из школьниц о царапине на пальце.
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