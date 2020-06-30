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Ученый оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе
Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:56
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космос - риа наука, российская академия наук

Ученый оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе

04:56 30.06.2020
612
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЛуна и самолет на закате
Луна и самолет на закате
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Добыча полезных ископаемых в космосе может стать потенциально выгодной через два десятилетия, если продолжится курс на снижение стоимости эксплуатации космической техники, рассказала в интервью РИА Новости аспирант отдела Солнечной системы Института астрономии РАН (ИНАСАН) Екатерина Ефремова.
"Космические миссии при современных технологиях обходятся дороже, чем потенциальная выгода, которую мы можем извлечь из добычи полезных ископаемых на астроиде. Миссии по доставке грунта с астероидов аппаратами OSIRIS-REx и "Хаябуса-2" стоят безумных денег и длятся по несколько лет. Что уж говорить о добыче в промышленных масштабах. Пока стоимость полезных ископаемых не превышает стоимости их добычи. Но технически, если космические технологии продолжат развиваться в сторону удешевления, лет через 20 такое станет возможно", - сказала она.
По словам Ефремовой, текущую стоимость космических запусков необходимо уменьшить на несколько порядков, чтобы сделать добычу в космосе рентабельной. Среди основных ресурсов, которые в перспективе можно добывать на астероидах, Ефремова назвала железо, золото, платину, другие редкоземельные металлы, кремний.
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Хочу стать космонавтомКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наук
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