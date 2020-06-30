Ученый оценила рентабельность добычи полезных ископаемых в космосе

"Космические миссии при современных технологиях обходятся дороже, чем потенциальная выгода, которую мы можем извлечь из добычи полезных ископаемых на астроиде. Миссии по доставке грунта с астероидов аппаратами OSIRIS-REx и "Хаябуса-2" стоят безумных денег и длятся по несколько лет. Что уж говорить о добыче в промышленных масштабах. Пока стоимость полезных ископаемых не превышает стоимости их добычи. Но технически, если космические технологии продолжат развиваться в сторону удешевления, лет через 20 такое станет возможно", - сказала она.