Сбербанк выходит на рынок автострахования с каско для малого бизнеса

"Для "Сбербанк страхование" это первый опыт массовых продаж полисов автострахования, и компания приступает к этому виду страхования в самом понятном для нас сегменте: залоговые автомобили и клиенты ММБ проходят всестороннюю проверку всеми службами банка, что гарантирует нам качество передаваемого на страхование автомобиля", - прокомментировал гендиректор компании Михаил Волков.