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Сбербанк выходит на рынок автострахования с каско для малого бизнеса
Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" начинает страховать каско залоговых автомобилей предпринимателей из малого и микробизнеса (ММБ), с этого... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:49
каско
сбербанк россии
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РИА Новости
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60
каско, сбербанк россии, экономика

Сбербанк выходит на рынок автострахования с каско для малого бизнеса

04:49 30.06.2020
52
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска Сбербанка
Вывеска Сбербанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Дочерняя компания Сбербанка "Сбербанк страхование" начинает страховать каско залоговых автомобилей предпринимателей из малого и микробизнеса (ММБ), с этого сегмента компания выходит на рынок автострахования, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
Речь идет об автомобилях, которые передаются в залог Сбербанку при оформлении кредита на развитие бизнеса, расширение производства или пополнение оборотных средств. Страхуются легковые и грузовые машины отечественного и иностранного производства.
"Для "Сбербанк страхование" это первый опыт массовых продаж полисов автострахования, и компания приступает к этому виду страхования в самом понятном для нас сегменте: залоговые автомобили и клиенты ММБ проходят всестороннюю проверку всеми службами банка, что гарантирует нам качество передаваемого на страхование автомобиля", - прокомментировал гендиректор компании Михаил Волков.
По его словам, в дальнейшем страховщик планирует, среди прочего, предложить полисы автокаско физическим лицам и вывести этот продукт в маркетплейс в системе "Сбербанк Онлайн".
В марте руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Наталья Алымова анонсировала, что банк намерен продавать каско под своим брендом, а ОСАГО в этом ключе пока не рассматривается. При этом Сбербанк объявил о запуске своего маркетплейса, где будут продаваться полисы ОСАГО других страховщиков, он должен полноценно заработать уже в июле.
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