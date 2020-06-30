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Каждый четвертый россиянин не против 5G, показало исследование
Каждый четвертый россиянин не против внедрения технологии связи 5G, однако хотел бы, чтобы вышки устанавливались на расстоянии от его дома, говорится в... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:39
5g
олег иванов
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
технологии
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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5g, олег иванов, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), технологии, общество

Каждый четвертый россиянин не против 5G, показало исследование

03:39 30.06.2020
288
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСервер
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© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Каждый четвертый россиянин не против внедрения технологии связи 5G, однако хотел бы, чтобы вышки устанавливались на расстоянии от его дома, говорится в исследовании компании "Delta Системы безопасности", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Противники связи 5G опасаются влияния новой технологии на здоровье человека и окружающую среду. Такие опасения появляются не только в России – например, о вандализме в отношении вышек сотовой связи стандарта 5G сообщали в Британии, Польше, Боливии и других странах. В субботу замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов заявил, что сообщения о негативных медицинских и экологических последствиях связи пятого поколения являются необоснованными: 5G будет работать в диапазонах, близких к связи предыдущего поколения — 4G/LTE, существенной разницы в ее влиянии на окружающую среду не будет.
"Почти половина (48%) респондентов высказываются не только в пользу высокоскоростного интернета, но также не сомневаются в том, что технология 5G позволит развивать беспилотный транспорт, телемедицину и в целом позитивно скажется на будущем развитии всех сфер жизни, 28% также не против внедрения 5G, главное, чтобы вышки устанавливались на должном отдалении от их дома", - подсчитали авторы исследования.
Против технологии 5G выступили всего 9% респондентов, а 14% - решили, что пока рано делать какие-то выводы по данной теме и воздержались от ответа. В рамках исследования эксперты опросили в июне более 1,5 тысячи человек в возрасте от 18 до 65 лет.
В настоящее время ряд стран работает над этой технологией связи. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой. Сеть 5G позволит обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей", развивать "умный город", "умное производство", "умный дом", беспилотный транспорт, дистанционную медицину, а также технологии виртуальной и дополненной реальности.
Монтажник на вышке сотовой связи
20 июня, 08:00РИА Наука
Опасные связи 5G. Что ждать от сетей нового поколения
610006
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5GОлег ИвановМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минкомсвязь России)ТехнологииОбщество
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