Каждый четвертый россиянин не против 5G, показало исследование

"Почти половина (48%) респондентов высказываются не только в пользу высокоскоростного интернета, но также не сомневаются в том, что технология 5G позволит развивать беспилотный транспорт, телемедицину и в целом позитивно скажется на будущем развитии всех сфер жизни, 28% также не против внедрения 5G, главное, чтобы вышки устанавливались на должном отдалении от их дома", - подсчитали авторы исследования.