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В британском Лестере ужесточили карантин из-за COVID-19
Карантинные меры из-за вспышки коронавируса ужесточаются в городе Лестере в центральной Англии, объявил в понедельник вечером министр здравоохранения... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:20
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коронавирус covid-19
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коронавирус covid-19, борис джонсон, англия, великобритания, лестер, в мире

В британском Лестере ужесточили карантин из-за COVID-19

03:20 30.06.2020
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© AP Photo / Frank AugsteinМедицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу в Британии
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу в Британии
© AP Photo / Frank Augstein
Медицинские сотрудники в защитных костюмах доставляют пациента в больницу в Британии
ЛОНДОН, 30 июн - РИА Новости, Мария Табак. Карантинные меры из-за вспышки коронавируса ужесточаются в городе Лестере в центральной Англии, объявил в понедельник вечером министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
Население Лестера составляет около 350 тысяч человек (вместе с окрестностями - более 500 тысяч).
"К сожалению, тогда как в большинстве частей страны количество новых случаев заражения после пика падает, в Лестере они продолжают расти… Лестер насчитывает порядка 10% случаев всех положительных диагнозов в стране за последнюю неделю", - сказал Хэнкок, выступая в палате общин парламента.
По данным управления по охране общественного здоровья, за последние две недели в Лестере зафиксированы около 900 случаев заражения COVID-19, всего же с момента начала пандемии в городе выявлено почти три тысячи случаев. В городе из-за вспышек коронавируса в июне закрылись пять школ.
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По итогам совещания под руководством премьер-министра Бориса Джонсона, продолжил Хэнкок, было принято решение принять меры в отношении Лестера.
"Мы решили, что с завтрашнего дня все магазины, не являющиеся необходимыми (то есть все, кроме продовольственных магазинов и аптек – ред.) должны будут закрыться. Поскольку детей эта вспышка особенно затронула, школы должны будут закрыться с четверга", - сказал Хэнкок, отметив, что продолжить учиться смогут лишь дети "ключевых работников" (врачей, полицейских, сотрудников супермаркетов и пр.)
"К сожалению, ослабление карантинных мер для наиболее уязвимых к COVID-19 людей с 6 июля не может распространиться на Лестер. Мы рекомендуем жителям Лестера оставаться дома как можно больше, рекомендуем не совершать никаких поездок, кроме самых необходимых, в Лестер, из Лестера и по Лестеру", - подчеркнул министр.
Все ограничения распространяются и на окрестности города. Пересмотр карантинных мер состоится через две недели. Правительство также пообещало увеличить объемы тестирования в Лестере и выделить дополнительное финансирование местным властям.
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По всей остальной территории Англии с 4 июня будет разрешено открыться пабам, ресторанам, библиотекам, гостиницам и парикмахерским, а также будет уменьшена социальная дистанция с нынешних двух до одного метра.
Число жертв коронавируса в Великобритании превышает 43,5 тысячи человек, количество заболевших достигает почти 312 тысяч.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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