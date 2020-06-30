https://ria.ru/20200630/1573656077.html
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T03:07
2020-06-30T05:12
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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Руслан Беставашвили
медленно, но настойчиво нас ведут кмвакцинации ежедневно выдавая ложь о вирусе. я старый, мне 62, но я буду сражаться с этой властью, которая ненавидит простой люд, потому, что у меня пока шесть внучек, а будут еще и я хочу, чтобы они жили в цветущей стране без страха, что они станут лишними и их убьют вакцинацией или чепированием.
39
Серж
Чепирование -- это от тех чепчиков, которые барышни, крича "ура" в воздух бросали?
19
6
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество