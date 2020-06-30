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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200630/1573656077.html
Названо число выявленных в России штаммов коронавируса
Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T05:12
распространение нового коронавируса
ринат максютов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
общество
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медленно, но настойчиво нас ведут кмвакцинации ежедневно выдавая ложь о вирусе. я старый, мне 62, но я буду сражаться с этой властью, которая ненавидит простой люд, потому, что у меня пока шесть внучек, а будут еще и я хочу, чтобы они жили в цветущей стране без страха, что они станут лишними и их убьют вакцинацией или чепированием.
39
Чепирование -- это от тех чепчиков, которые барышни, крича "ура" в воздух бросали?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ринат максютов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, общество

Названо число выявленных в России штаммов коронавируса

03:07 30.06.2020 (обновлено: 05:12 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 100 штаммов нового коронавируса уже выявлено в России после появления первых больных в стране, заявил генеральный директор центра "Вектор" Ринат Максютов.
"После появления больных в России мы выделили свои штаммы коронавируса, их сейчас у нас более 100", — сказал он в интервью РИА Новости.
В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала РИА Новости, что коронавирус не обладает высокой изменчивостью.
Пандемия коронавируса охватила практически все государства мира. По информации Всемирной организации здравоохранения, общее число заболевших превысило 9,8 миллиона, из них 495 тысяч человек скончались.
В России выявили более 641 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели свыше 403 тысяч пациентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаРинат МаксютовКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаОбщество
Популярные комментарии
медленно, но настойчиво нас ведут кмвакцинации ежедневно выдавая ложь о вирусе. я старый, мне 62, но я буду сражаться с этой властью, которая ненавидит простой люд, потому, что у меня пока шесть внучек, а будут еще и я хочу, чтобы они жили в цветущей стране без страха, что они станут лишними и их убьют вакцинацией или чепированием.
30 июня, 05:40
Руслан Беставашвили
17403015
Чепирование -- это от тех чепчиков, которые барышни, крича "ура" в воздух бросали?
30 июня, 05:48
Серж
550018
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