В Петербурге опровергли информацию о якобы дважды проголосовавшей женщине

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. За жительницу Петербурга, которая якобы дважды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке и во дворе, из-за ошибки члена УИК случайно расписался другой человек, сообщил заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.
В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что жительнице Петербурга якобы выдали бюллетень для голосования и на избирательном участке, и во дворе на улице Рубинштейна. Ее фамилия значилась в обоих списках проголосовавших по поправкам к Конституции.
"По инциденту с якобы двойным голосованием на участковой избирательной комиссии №2206 было проведено тщательное разбирательство. Было выяснено, что участница голосования выразила свою волю только один раз в помещении избирательного участка. При этом ее фамилия была включена в выписку из списка избирателей, который использовался при организации голосования на дворовой территории по месту жительства. Член УИК с правом решающего голоса дала пояснения о том, что в результате ошибочных действий, обусловленных усталостью, она допустила ошибку и в строчке с фамилией этой избирательницы расписался другой человек, установить которого пока не представилось возможным", - сказал Марголин, чей видеокомментарий опубликовал медиацентр Союза журналистов России в Петербурге на своей официальной странице "ВКонтакте".
По его словам, ящик для голосования в тот же день был опечатан и больше не использовался для этой процедуры. До окончания голосования территориальная и участковая избирательные комиссии будут искать местного жителя, проголосовавшего на дворовой территории и расписавшегося не за себя.
"Если этого сделать не удастся и при этом количество бюллетеней совпадет с количеством участников голосования, содержащихся в выписке, бюллетени, содержащиеся в ящике, будут в любом случае признаны недействительными. Кроме того, полномочия члена комиссии с правом решающего голоса, допустившего ошибку, будут прекращены территориальной избирательной комиссией", - заключил Марголин.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.