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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200630/1573655412.html
В Петербурге опровергли информацию о якобы дважды проголосовавшей женщине
За жительницу Петербурга, которая якобы дважды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке и во дворе, из-за ошибки члена УИК случайно... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T01:39
голосование по поправкам в конституцию
александр марголин
конституция рф
лев рубинштейн
владимир путин
санкт-петербург
происшествия
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр марголин, конституция рф, лев рубинштейн, владимир путин, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге опровергли информацию о якобы дважды проголосовавшей женщине

01:39 30.06.2020
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДевушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
Девушка принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ в Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июн – РИА Новости. За жительницу Петербурга, которая якобы дважды проголосовала по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке и во дворе, из-за ошибки члена УИК случайно расписался другой человек, сообщил заместитель начальника управления организации и правового обеспечения избирательного процесса, взаимодействия со средствами массовой информации аппарата Санкт-Петербургской избирательной комиссии Григорий Марголин-Каганский.
В понедельник некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили, что жительнице Петербурга якобы выдали бюллетень для голосования и на избирательном участке, и во дворе на улице Рубинштейна. Ее фамилия значилась в обоих списках проголосовавших по поправкам к Конституции.
Журналист Павел Лобков
25 июня, 14:14Голосование по поправкам в Конституцию
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"По инциденту с якобы двойным голосованием на участковой избирательной комиссии №2206 было проведено тщательное разбирательство. Было выяснено, что участница голосования выразила свою волю только один раз в помещении избирательного участка. При этом ее фамилия была включена в выписку из списка избирателей, который использовался при организации голосования на дворовой территории по месту жительства. Член УИК с правом решающего голоса дала пояснения о том, что в результате ошибочных действий, обусловленных усталостью, она допустила ошибку и в строчке с фамилией этой избирательницы расписался другой человек, установить которого пока не представилось возможным", - сказал Марголин, чей видеокомментарий опубликовал медиацентр Союза журналистов России в Петербурге на своей официальной странице "ВКонтакте".
Генеральное консульство России в Хайфе, Израиль
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По его словам, ящик для голосования в тот же день был опечатан и больше не использовался для этой процедуры. До окончания голосования территориальная и участковая избирательные комиссии будут искать местного жителя, проголосовавшего на дворовой территории и расписавшегося не за себя.
"Если этого сделать не удастся и при этом количество бюллетеней совпадет с количеством участников голосования, содержащихся в выписке, бюллетени, содержащиеся в ящике, будут в любом случае признаны недействительными. Кроме того, полномочия члена комиссии с правом решающего голоса, допустившего ошибку, будут прекращены территориальной избирательной комиссией", - заключил Марголин.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Издание Конституции с новыми поправками
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр МарголинКонституция РФЛев РубинштейнВладимир ПутинСанкт-ПетербургПроисшествия
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