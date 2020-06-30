Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США

По словам специалиста, у Соединенных Штатов сильная армия, однако уже не самая сильная экономика.

Политолог подчеркивает, что новыми конкурентами США стали Китай и Индия, однако у них нет развитой фундаментальной науки, которая обеспечивала бы новые отрасли в экономике. При этом он заметил, что наука в этих странах развивается высокими темпами.