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Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США
Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай. Так генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T04:28
индия
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дмитрий журавлев
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европа
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Всё закономерно! Многострадальная Россия наша выстрадала столько,сколько не снилось ни одной стране в мире. И заслуженно лидерство .
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россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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индия, россия, дмитрий журавлев, ангела меркель, китай, европа, сша, в мире

Эксперт рассказал о месте России в мире после окончания лидерства США

01:31 30.06.2020 (обновлено: 04:28 30.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПразднование Дня России
Празднование Дня России
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Наследниками США в мировом лидерстве могут стать Россия, Индия и Китай. Так генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в беседе с "Вечерней Москвой" прокомментировал заявление канцлера Германии Ангелы Меркель.
Ранее Меркель заявила, что европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где Соединенные Штаты могут не стремиться быть мировым лидером.
Эксперт отмечает, что США перестали быть абсолютными лидерами в мире.

"Просто после 1945 года Европа привыкла думать, что американцы — главные", — пояснил Журавлев.

По словам специалиста, у Соединенных Штатов сильная армия, однако уже не самая сильная экономика.
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Журавлев считает, что Россия имеет огромный потенциал, прежде всего — фундаментальную науку.
Политолог подчеркивает, что новыми конкурентами США стали Китай и Индия, однако у них нет развитой фундаментальной науки, которая обеспечивала бы новые отрасли в экономике. При этом он заметил, что наука в этих странах развивается высокими темпами.
Ранее немецкий канцлер уже выступала с критическими высказываниями в адрес Соединенных Штатов. В частности, в сентябре она заявила, что Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут защищать ее автоматически, как это было во времена холодной войны.
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ИндияРоссияДмитрий ЖуравлевАнгела МеркельКитайЕвропаСШАВ мире
Популярные комментарии
Голубые мечты . Три страны в шаге от междоусобных войн и развала , но обывателей пытаются убедить в том, что все хорошо, лучше не бывает .
30 июня, 01:35
freizdorf
54403034
Всё закономерно! Многострадальная Россия наша выстрадала столько,сколько не снилось ни одной стране в мире. И заслуженно лидерство .
30 июня, 01:54
Алёна
282111016
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