Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США

"Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно бы всерьез задуматься над этим", — сказала Меркель.

Она добавила, что американские войска в Германии помогают защищать не только европейские страны НАТО , но и интересы Вашингтона, и пообещала продолжать наращивать военный потенциал.

По словам канцлера, есть веские причины для того, чтобы сохранять приверженность НАТО и "общему ядерному зонтику". "Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (расходов. — Прим. ред.), чем во время холодной войны", — считает Меркель.

Ранее немецкий канцлер уже выступала с критическими высказываниями в адрес Соединенных Штатов. В частности, в сентябре она заявила, что Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут защищать ее автоматически, как это было во времена холодной войны.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. Кроме того, он задался вопросом, почему Штаты должны тратить деньги на защиту Германии от России, когда Берлин покупает российский газ.

Польша выразила готовность финансировать размещение американских войск на своей территории. Она предлагает принять бронетанковую дивизию, на которую потребуется полтора-два миллиарда долларов. Причем это предложение Варшава выдвинула вне рамок НАТО, в двустороннем порядке.