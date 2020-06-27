https://ria.ru/20200627/1573545578.html
Меркель призвала готовиться к миру без лидерства США
Европейские страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США могут не стремиться быть мировым лидером. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель... РИА Новости, 27.06.2020
2020-06-27T04:47
2020-06-27T14:08
дональд трамп
нато
ангела меркель
германия
европа
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_7e5497c67493033d794cb70429ac20d2.jpg
https://ria.ru/20200625/1573489676.html
https://ria.ru/20200530/1572207229.html
Сергей Смирнов
Если бы мне сказали что можно купить "мир без лидерства США", я бы не стал спрашивать цену, я только спросил бы куда платить. Имхо всему Миру надо на это дело скинуться, я думаю не осталось ни одной страны которую США бы в своём рвении всеми покомандовать и всех поправить на бабло не окучили.
368
Юрий Сумин
Давно пора задуматься многим странам над поведением сша,действия сша в данный момент напоминает нацистскую германию.Пора многим подумать над своим суверенитетом.
358
107
германия
европа
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:3078:1731_1400x0_80_0_0_7e5497c67493033d794cb70429ac20d2.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_0:0:2680:2009_1400x0_80_0_0_85b82f27845043e5d886cd48fd42f0dd.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156332/34/1563323429_6:49:1782:1825_1400x0_80_0_0_ce993b95533e62990cc005d5bd08e109.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, нато, ангела меркель, германия, европа, сша, в мире
МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Европейские
страны должны всерьез задуматься над новой реальностью, где США
могут не стремиться быть мировым лидером. Об этом канцлер Германии Ангела Меркель
заявила в интервью ряду европейских изданий, включая газету The Guardian
.
"Мы выросли с определенным пониманием того, что Соединенные Штаты хотят быть мировой державой. Если США сейчас хотят перестать исполнять эту роль по собственной воле, нам нужно бы всерьез задуматься над этим", — сказала Меркель.
Она добавила, что американские войска в Германии помогают защищать не только европейские страны НАТО
, но и интересы Вашингтона, и пообещала продолжать наращивать военный потенциал.
По словам канцлера, есть веские причины для того, чтобы сохранять приверженность НАТО и "общему ядерному зонтику". "Но, конечно, Европа должна нести большее бремя (расходов. — Прим. ред.), чем во время холодной войны", — считает Меркель.
Ранее немецкий канцлер уже выступала с критическими высказываниями в адрес Соединенных Штатов. В частности, в сентябре она заявила, что Европе необходимо самой думать о своей безопасности, потому что США не будут защищать ее автоматически, как это было во времена холодной войны.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп
пообещал сократить число американских военных в Германии с 34,5 до 25 тысяч человек, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. Кроме того, он задался вопросом, почему Штаты должны тратить деньги на защиту Германии от России, когда Берлин покупает российский газ.
Польша
выразила готовность финансировать размещение американских войск на своей территории. Она предлагает принять бронетанковую дивизию, на которую потребуется полтора-два миллиарда долларов. Причем это предложение Варшава выдвинула вне рамок НАТО, в двустороннем порядке.
Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр отметила, что в случае возможного перемещения американских войск из Германии в Польшу важно помнить об Основополагающем акте Россия — НАТО 1997 года. Она подчеркнула, что странам альянса важно оставаться "физически едиными" и придерживаться подписанных соглашений.