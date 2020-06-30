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Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом
Президент России Владимир Путин в компании белорусского коллеги Александра Лукашенко во вторник примет участие в открытии мемориала Советскому солдату под... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:48
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Путин и Лукашенко откроют мемориал Советскому солдату под Ржевом

00:47 30.06.2020 (обновлено: 00:48 30.06.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в компании белорусского коллеги Александра Лукашенко во вторник примет участие в открытии мемориала Советскому солдату под Ржевом, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщалось, Путин пригласил Лукашенко на церемонию 24 июня в день проведения в Москве парада Победы. Спустя пару дней президент Белоруссии подтвердил, что планирует побывать на открытии мемориала и в рамках этого визита провести переговоры с Путиным.

Историческое открытие

Мемориал был готов в апреле нынешнего года, но его торжественное открытие, планировавшееся на 75-летие Победы 9 мая, было отложено из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Мемориал Советскому солдату создан на народные пожертвования по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны. Он расположен у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области близ федеральной автомобильной трассы М-9 Москва - Рига. Проект реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, Минкультуры России и правительства Тверской области.
Ржевский солдат - это бронзовая скульптура высотой 25 метров и весом порядка 80 тонн. Монумент создан на основе фотографий реальных участников Ржевской битвы.
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В 1942-1943 годах в наступательных и оборонительных операциях в районе Ржевско-Вяземского выступа советские войска потеряли около 400 тысяч человек убитыми, пропавшими без вести и пленными. Общие же потери (включая раненых) составили 1,16 миллиона человек. Сражения имели огромное значение для достижения Красной Армией коренного перелома в Великой Отечественной войне и закончились победой Советских войск. В 2007 году Ржеву было присвоено почетное наименование "Город воинской славы".

Время поговорить

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков говорил РИА Новости, что у президентов России и Белоруссии, обязательно, будет возможность пообщаться отдельно. Позже он подтвердил агентству планы провести двусторонние переговоры.
Одной из тем переговоров могут стать недавние слова белорусского лидера, заявившего о вмешательстве извне в выборы в республике. Он отмечал, что "применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела". В то же время Песков отмечал, что Россия не собирается вмешиваться в электоральные процессы в других странах, тем более в Белоруссии.
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Лукашенко намерен обсудить с Путиным вмешательство в выборы в Белоруссии
Главы государств также могут обсудить ситуацию с Белгазпромбанком. Его на протяжении 20 лет возглавлял Виктор Бабарико, который планировал участвовать в президентских выборах в стране. Банк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,818% его акций. В июне в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. КГК возбудил уголовные дела по статьям об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. 18 июня были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавляет избирательный штаб отца. Всего же задержаны около 20 человек, в том числе топ-менеджеры банка.
Еще одной темой для переговоров может стать ситуация с поставками деталей из РФ на Барановичский авиаремонтный завод. По словам Лукашенко, Россия "от случая к случаю наклоняет этот завод по поставкам комплектующих для ремонта и модернизации летательных аппаратов".
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Вряд ли стороны обойдут стороной тему коронавируса. Ранее Путин в телефонном разговоре с Лукашенко предложил республике воспользоваться лекарством от COVID-19, которое российская сторона получила на основе японских препаратов. Лукашенко отметил тогда, что лекарство будет закуплено в необходимом объеме и будет использоваться при лечении.
Остаются вопросы и в теме поставок нефти и газа в Белоруссию. Белоруссия настаивает на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским минэнерго. Ранее Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас. Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.
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Замдиректора Института СНГ Владимир Жарихин высказал РИА Новости мнение, что переговоры Путина и Лукашенко будут непростыми.
Он отметил, что многое будет зависеть от президента Белоруссии, который последние месяцы "часто делал заявления, которые были достаточно обидны для российского руководства - и история с "Белгазпромбанком", конечно, не улучшает атмосферу переговоров".
Но, подчеркнул эксперт, российский президент "все прошлые годы старался быть выше таких обид, которые своими действиями и высказываниями зачастую пытался нанести ему Лукашенко".
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БелгазпромбанкВладимир ЖарихинАлександр ЛукашенкоГазпромГазпромбанкДмитрий ПесковВладимир ПутинОдессаМинскБелоруссияРжевВ мире
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