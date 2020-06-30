Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

"Лидер группы "Ленинград" и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт", — говорится на сайте.

Совместная работа со Шнуровым, суммарный охват YouTube-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, по информации сайта, — важный шаг в развитии RTVI. Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.

"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик", — цитирует сайт слова Исраеляна.

В ближайших планах канала — активное развитие на западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе. Канал демонстрирует высокую динамику развития. Сегодня RTVI вещает в 53 странах, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 миллионов.

"На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру", — отметил Шнуров.

В своем аккаунте в Instagram он отметил, что будет с отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента на канале.

"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и теперь я стал генеральным продюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям RTVI? Первое — в новой для себя роли я буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента теперь уже и для канала", — сказал Шнуров.

По словам музыканта, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на RTVI.

"Третье — спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе", — добавил он.