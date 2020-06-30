Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI, сообщается на сайте вещателя.
"Лидер группы "Ленинград" и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт", — говорится на сайте.
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Совместная работа со Шнуровым, суммарный охват YouTube-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, по информации сайта, — важный шаг в развитии RTVI. Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.
"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик", — цитирует сайт слова Исраеляна.
В ближайших планах канала — активное развитие на западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе. Канал демонстрирует высокую динамику развития. Сегодня RTVI вещает в 53 странах, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 миллионов.
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"На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру", — отметил Шнуров.
В своем аккаунте в Instagram он отметил, что будет с отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента на канале.
"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и теперь я стал генеральным продюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям RTVI? Первое — в новой для себя роли я буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента теперь уже и для канала", — сказал Шнуров.
По словам музыканта, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на RTVI.
"Третье — спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе", — добавил он.
По данным сайта, Шнуров займется созданием и продвижением неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, займется обновлением и продвижением бренда канала.