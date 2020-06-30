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Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI
Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI, сообщается на сайте вещателя. РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T00:33
культура
rtvi (телеканал)
ленинград
шнур (сергей шнуров)
общество
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https://ria.ru/20200606/1572558663.html
https://ria.ru/20200520/1571746691.html
Дождь, медуза, RTVI одна шаражка. Еще один оппозиционер.
35
ШнурычЬ, шнурычЬ.., эх, земеля питерской..., и ты в либерасты подалси..? ... бог тебе судья, заблудший...
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РИА Новости
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
rtvi (телеканал), ленинград, шнур (сергей шнуров), общество

Сергей Шнуров стал генеральным продюсером RTVI

00:03 30.06.2020 (обновлено: 00:33 30.06.2020)
6934
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко" / Перейти в фотобанкЛидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров
Лидер музыкальной группы Ленинград Сергей Шнуров
© РИА Новости / Пресс-служба видеосервиса "Окко"
Перейти в фотобанк
Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров. Архивное фото
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI, сообщается на сайте вещателя.
"Лидер группы "Ленинград" и продюсер Сергей Шнуров стал генпродюсером RTVI. Вместе с командой канала он будет работать над главной задачей холдинга — объединением миллионов русскоязычных людей во всем мире через общий культурный концепт", — говорится на сайте.
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Совместная работа со Шнуровым, суммарный охват YouTube-канала которого превышает 1,7 миллиарда просмотров, по информации сайта, — важный шаг в развитии RTVI. Предложение Шнурову сделал владелец RTVI Микаель Исраелян.

"Мы изучили лучшие практики и приняли решение создать новую должность, предложив сотрудничество именно Сергею, давно известному как в России, так и за рубежом. Сергей часто посещает страны с высокой концентрацией русскоязычного населения и отлично понимает менталитет живущих за границей. Мы уверены, с приходом Сергея RTVI сможет обрести свою новую уникальную интонацию и оригинальный контентный облик", — цитирует сайт слова Исраеляна.

В ближайших планах канала — активное развитие на западном побережье США, а также усиление присутствия в Грузии, Армении, Европе. Канал демонстрирует высокую динамику развития. Сегодня RTVI вещает в 53 странах, а общий охват мультиплатформенного медиа составляет 225 миллионов.
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"На протяжении всей жизни я работаю с собирательным образом русского человека, тема нашего особенного мировоззрения была всегда в центре моего внимания. В своем творчестве я стремился сохранить связь между носителями нашей культуры и языка. Присоединившись к команде RTVI, я планирую развивать площадку для обсуждения всех самых острых и актуальных вопросов международной повестки, напрямую влияющих на жизнь соотечественников по всему миру", — отметил Шнуров.
В своем аккаунте в Instagram он отметил, что будет с отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента на канале.
"Я на RTVI. Судьба моя сделала очередной внезапный поворот, и теперь я стал генеральным продюсером большого международного канала. Что я могу гарантировать как своим поклонникам, так и постоянным зрителям RTVI? Первое — в новой для себя роли я буду со всей отдачей и фантазией заниматься созданием актуального контента теперь уже и для канала", — сказал Шнуров.
По словам музыканта, те экспериментальные идеи и новые формы, которыми он всегда славился, и впредь будут воплощаться теперь уже на RTVI.
"Третье — спасибо за доверие. Мы многое сможем вместе", — добавил он.
По данным сайта, Шнуров займется созданием и продвижением неновостных продуктов, будет формировать общую креативную стратегию развития и сетку вещания, займется обновлением и продвижением бренда канала.
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3741620135
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КультураRTVi (телеканал)ЛенинградШнур (Сергей Шнуров)Общество
Популярные комментарии
Дождь, медуза, RTVI одна шаражка. Еще один оппозиционер.
30 июня, 00:15
ВВиктор
3021101
ШнурычЬ, шнурычЬ.., эх, земеля питерской..., и ты в либерасты подалси..? ... бог тебе судья, заблудший...
30 июня, 00:57
bay71b
2010001
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