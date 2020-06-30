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Крупнейшие бизнес-проекты Удмуртии получат инвестиции на развитие
Более 40 компаний Удмуртии представили бизнес-проекты, заинтересовавшие инвесторов со всей России. Презентация прошла в рамках трехнедельного онлайн-марафона... РИА Новости, 30.06.2020
2020-06-30T10:34
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александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
хорошие новости, александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия)

Крупнейшие бизнес-проекты Удмуртии получат инвестиции на развитие

08:00 30.06.2020 (обновлено: 10:34 30.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
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© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Более 40 компаний Удмуртии представили бизнес-проекты, заинтересовавшие инвесторов со всей России. Презентация прошла в рамках трехнедельного онлайн-марафона "Удмуртия Calling". Об этом сообщила Корпорация развития Удмуртской Республики.
На форуме бизнесмены представили проекты перспективных отраслей региона: IT, туризм, сельское хозяйство и промышленность.
Итоговый день презентации проектов в сфере промышленности стал самым значимым в контексте бизнес-марафона: республика заключила соглашения с инвесторами на 3,2 миллиарда рублей. Одно из них связано со строительством в Удмуртии логистического комплекса площадью 50 тысяч квадратных метров. Он станет одним из крупнейших в республике и даст региону 2,5 тысячи рабочих мест.
Рассказывая об основных преимуществах инвестирования в промышленную отрасль, глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что республика является одним из крупнейших промышленных комплексов России.

"Промышленность — это флагман развития республики, основа ее экономики. Ее доля в ВРП по итогам 2019 года составила 47 процентов. Поэтому так важно, чтобы отрасль привлекала инвестиции, модернизировалась, наращивала производство гражданской продукции", — цитирует главу республики официальный сайт правительства Удмуртии.

Кроме того, он отметил, что в Удмуртии существуют все условия для инвестирования: максимально возможные налоговые преференции, инвестиционный налоговый вычет, наличие территорий опережающего социально-экономического развития, необходимые меры поддержки.
Проекты из других областей, представленные в рамках онлайн-марафона, также имеют важное значение для развития региона и отраслей в целом. Так, инвесторам и предпринимателям были представлены туристические перспективы Удмуртии.
Одним из таких предложений стал проект реконструкции и развития территории главного корпуса Ижевского оружейного завода — промышленного здания XIX века площадью 21 045 квадратных метров, памятника архитектуры федерального значения. По проекту здания и территории будут интегрированы в социальную жизнь города: там будут открыты музейные площади, пространства для мероприятий и образовательных проектов, коворкинги, лаборатории, клуб киберспорта и многое другое.
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Также форум включал в себя бизнес-проекты в сфере сельского хозяйства, где особую значимость для региона имел проект открытия Сарапульского завода растительных масел — предприятия глубокой переработки рапса. Рапсовое масло используется как в промышленности, так и в фармацевтике и косметологии. Кроме того, производство на будущем заводе будет безотходным и экологически чистым.
Ознакомиться с презентациями проектов из Удмуртии можно на сайте онлайн-марафона "Удмуртия Calling".
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Хорошие новостиХорошие новостиАлександр БречаловУдмуртская Республика (Удмуртия)
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